韓國教會頻傳小型群聚感染至少16例確診　夜店、物流中心也成熱點

▲消毒人員在首爾一處夜店進行消毒工作。（圖／路透）

文／中央社首爾31日綜合外電報導

韓國夜店、物流中心接連發生2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染，疫情在首都圈持續擴散，京畿道多間教會也傳出小型群聚案例，至少已有16例確診。

韓聯社報導，根據京畿道政府統計，今天至少又有10例確診，其中8例與曾在25日至27日前往濟州島團體旅遊的安養、軍浦地區教會人員有關，加上30日確診的軍浦市一名教會牧師，合計共有9例確診。

除30日確診的41歲牧師外，軍浦市另2間教會的牧師夫婦及牧師家屬等3人今天也確診。

安養市則有一名61歲牧師也中鏢，一家七口中就有5人確診，包括2名小學生，安養市當局已著手在確診者就讀的國小設置採檢所，並與教育當局商議是否暫停到校上課。

據當局調查，安養、軍浦地區12間教會的牧師、信徒及其家屬，共25人參加濟州島旅行團，相關教會的信徒人數都有數十到100人左右，外界憂心可能引發教會內部進一步群聚感染。

加上水原市29日至今確診的4例、城南市30日確診的3例教會相關案例，京畿道這個週末至少已有16例教會相關確診案例，其中水原市出現確診案例的教會信徒中，包括發生群聚感染的電商Coupang富川物流中心員工，推測為感染源。

物流中心相關確診數至今天中午12時，累計達111例，其中75例為員工、36例為相關接觸者，以京畿道48例為最大宗，仁川44例、首爾19例。