影／口罩解禁今上路　庫存量有多少、民眾怎麼買？五大問題一次看

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影／口罩解禁今上路　庫存量、怎麼買？五大問題一次看

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▲經濟部表示，國內醫療口罩全數徵用之階段性任務達成，政府將進行階段性調節產能。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部公告自今（1）日起解除口罩出口限制，民眾能直接到郵局或快遞公司交寄口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩解禁今（1）日上路，經濟部正式公告開放自由買賣及解除口罩出口限制，民眾不必再向國貿局申請輸出許可證，口罩寄出國將不限數量、不限次數，不限收件人、寄件人親等與國籍，可以直接到郵局或快遞公司交寄口罩。

請繼續往下閱讀...

針對口罩購買方式、庫存量等問題，經濟部也整理懶人包供民眾參考，官員指出，自1月31日全面徵用國產口罩以來，已累計徵用超過13億片口罩，庫存也有2到3億片。目前國人口罩需求已經趨緩且穩定，正是將短期防疫任務，轉化為長期發展戰略物資產業的好時機。

Q：從今天起民眾如何買口罩？
A：經濟部自今天起實施最新口罩政策，除向口罩廠商定量徵用日產能800萬片外，其餘開放廠商內外銷及出口。官員強調，口罩實名制14天9片，每片5元的價格仍將同時並存。如果大家覺得市場價格太高，還是可以回來買實名制的一片5元，政府維持定量徵用，國人一定有得買。

▲經濟部表示，國內醫療口罩全數徵用之階段性任務達成，政府將進行階段性調節產能。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部表示，國內醫療口罩全數徵用之階段性任務達成，政府將進行階段性調節產能。（圖／記者湯興漢攝）

Q：6月1日起開放口罩內銷及出口，口罩的價格會怎麼訂？
Ａ：經濟部表示，會尊重正常的市場機制運作。目前四大超商中，全家便利商店將在2日開賣醫療用口罩，而統一超商今起開放預購50入盒裝的醫療口罩，售價為250元，等於每片僅5元，首批限量2萬5千盒。

Ｑ：政府開放口罩廠商出口外銷口罩，民眾能不能寄口罩給外國親友？
Ａ：民眾可以不限數量、不限次數、不限收件人、不限親等、不限國籍，也不用再向經濟部國貿局申請輸出許可證，就能直接到郵局或快遞公司交寄口罩。

▲經濟部表示，政府開放廠商內外銷及出口口罩，但是口罩實名制14天9片，每片5元的價格仍將同時並存。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部表示，政府開放廠商內外銷及出口口罩，但是口罩實名制14天9片，每片5元的價格仍將同時並存。（圖／記者湯興漢攝）

Ｑ：如果再發生新冠肺炎第二波疫情，國內的口罩庫存量足夠嗎？
Ａ：國內單日口罩產能已經可以達到2000萬片，到五月底國內戰備庫存有超過3億片，未來如果國內庫存低於1億片的水準，經濟部也會恢復徵用1200萬片的數量來補充庫存，廠商也會配合，以確保國人有足夠的口罩可以使用。。

Ｑ：民眾如果發現囤積口罩或哄抬口罩價格的現象怎麼辦？
Ａ：根據《公平交易法》第15條，業者之間亦不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為，民眾可以撥打 #1950 消保會專線檢舉。

▲口罩開賣一覽表。（圖／記者許力方製）

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