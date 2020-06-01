　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本再爆35例群聚感染！巴西單日增1.6萬人染疫　突破50萬大關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本東京，人人都戴口罩。（圖／路透）

▲日本再傳35例群聚感染，局部地區面臨第2波疫情。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間1日上午6點30分，全球累計613萬2154例確診、37萬1154人死亡；美國累計近180萬人染疫，巴西也於稍早突破50萬人。美、巴及俄羅斯，則是全世界唯三國家確診突破40萬例，第4順位的英國因疫情趨緩，人數維持在27萬左右。值得注意的是，日本又新增35起群聚感染病例。

2019新型冠狀病毒（COVID-19）於去年12月底在中國武漢率先爆發，將近6個月的時間裡，已造成全球規模突破600萬人的疫情大流行。美國累計178萬6593例確診、10萬4319死；巴西單日新增1萬6409例確診、480死，累計51萬4849例、2萬9314死；俄羅斯累計40萬5843例確診、4693死。

英國累計死亡人數仍是美國之後的第二位，確診共27萬6156例、死亡3萬8571人；西班牙累計23萬9479例確診、2萬7127死；義大利累計23萬2997例確診、3萬3415死。

《日本放送協會》（NHK）報導，全國5月31日再通報35例新增確診，其中12例在福岡縣北九州市，該市正面臨第二波疫情，市內小學及醫院都發生群聚感染。東京都則新增5例。

亞洲方面，印度累計19晚609例確診、5408死；中國累計8萬4130例確診、4638死；新加坡累計3萬4884例確診、23死；印尼累計2萬6473例確診、1613死；菲律賓累計1萬8086例確診、957死；南韓累計1萬1468例確診、270死。

ET快訊
5個月寶寶「沒心跳頭早已變形」！小馬忍痛操辦後事「1細節」徹
墾丁周末遊客擠爆！業者受驚：10幾年沒看過這種人潮　盼陳時中
開心到南投旅遊！女子訂民宿親子房遭「惡霸強佔」…老闆冷處理讓
口罩解禁價格飆漲？杜紫宸曝「超低成本」　500片雞排賭14天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

這裡沒有暴力！　佛州警察「單膝跪地」共同祈禱　拒絕警民衝突

快訊／「壓脖惡警」1日下午出庭應訊！　明州檢察總長：我們在追求正義

義大利醫曝「病毒致死率」大幅降低！臨床上已消失　第2波爆發是危言聳聽

韓國教會頻傳小型群聚感染至少16例確診　夜店、物流中心也成熱點

日本再爆35例群聚感染！巴西單日增1.6萬人染疫　突破50萬大關

民粹總統威風盡失！美俄巴西「威嚇+散布恐懼」手段失效　全國淪病毒溫床

川普痛批極左派煽動暴力　擬將「反法西斯團體」列為恐怖組織

佛洛伊德悲喊「媽媽，媽媽」遭警壓脖亡　童年甜照曝光惹哭眾人

英外交大臣喊話北京　若推《國安法》立法：英國不會漠視對香港的責任

美3州宣布進入「災難緊急狀態」　佛洛伊德之死27大城繼續宵禁

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

行車糾紛！黑衣男街頭演全武行　「彈跳步+上鉤拳」打趴熊貓哥

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

這裡沒有暴力！　佛州警察「單膝跪地」共同祈禱　拒絕警民衝突

快訊／「壓脖惡警」1日下午出庭應訊！　明州檢察總長：我們在追求正義

義大利醫曝「病毒致死率」大幅降低！臨床上已消失　第2波爆發是危言聳聽

韓國教會頻傳小型群聚感染至少16例確診　夜店、物流中心也成熱點

日本再爆35例群聚感染！巴西單日增1.6萬人染疫　突破50萬大關

民粹總統威風盡失！美俄巴西「威嚇+散布恐懼」手段失效　全國淪病毒溫床

川普痛批極左派煽動暴力　擬將「反法西斯團體」列為恐怖組織

佛洛伊德悲喊「媽媽，媽媽」遭警壓脖亡　童年甜照曝光惹哭眾人

英外交大臣喊話北京　若推《國安法》立法：英國不會漠視對香港的責任

美3州宣布進入「災難緊急狀態」　佛洛伊德之死27大城繼續宵禁

全美抗議活動暴力升級　蘋果、亞馬遜、Target宣布關閉部分門市

這裡沒有暴力！　佛州警察「單膝跪地」共同祈禱　拒絕警民衝突

振興券擬開放外配、陸配也能領　政府大紅包總額上看500億元

日本人說台灣超商很臭！　他疑問發文...網友曝因為「茶葉蛋有它」

一中街摩西分海迎陳時中！下秒暴動　女撒嬌：拍不到阿中好失望…男友神回

男大生KTV撿屍女同學　瞎掰「她想當我女友」下秒自打臉

快訊／「壓脖惡警」1日下午出庭應訊！　明州檢察總長：我們在追求正義

楊丞琳被預言懷孕「笑臉藏不住真實反應」　網狂CUE送子哥吳青峰

中職／林靖凱5星美技刺殺最速男主播嗨到破音　網驚嘆：跟鬼一樣

瘋電影／鎖命佈局　爹留下的遺產竟是非法拘禁的受害人

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

國際熱門新聞

美抗議男遭物流車輾死…拖行至少20m

染疫住院2周　美男收2500萬帳單嚇傻

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

即／SpaceX「飛龍號」成功對接國際太空站

非裔男悲喊「媽媽」遭警壓脖亡　童年照曝光

全美27城宵禁！芝加哥市長宣布「無限期實施」

日本考慮對4國旅客放寬入境限制

川普嗆退WHO　杜紫宸：換不掉譚德塞

美示威者闖精品店　爽拿iPhone急閃

美3州宣布進入「災難緊急狀態」

英國也爆發！民眾倫敦街頭舉牌抗議

Don't Do It！NIKE呼籲勿容忍種族歧視

日小學爆群聚感染　新增35例確診

她藏奶奶冰屍16年「只為爽領老人津貼」法拍屋嚇壞買家

更多熱門

相關新聞

民粹威風盡失　美俄巴西淪病毒溫床

民粹威風盡失　美俄巴西淪病毒溫床

新冠肺炎疫情引發民眾恐懼不安，原本應是民粹總統大顯身手時機；但美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國、巴西和俄羅斯3位大男人主義總統這次防疫的表現，卻反而威風盡失。

影／口罩解禁今上路　庫存量、怎麼買？五大問題一次看

影／口罩解禁今上路　庫存量、怎麼買？五大問題一次看

口罩6/1起可自由購買「實名制第九輪同步開跑」

口罩6/1起可自由購買「實名制第九輪同步開跑」

川普嗆退WHO　杜紫宸：換不掉譚德塞

川普嗆退WHO　杜紫宸：換不掉譚德塞

日小學爆群聚感染　新增35例確診

日小學爆群聚感染　新增35例確診

關鍵字：

全球確診新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

《青春有你2》「無修音真實片」外流

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

香港視帝爆大陸拍戲秘辛…女星主動給房號！

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

口罩懶人包　一張圖懂開賣時間

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面