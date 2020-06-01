川普痛批極左派煽動暴力　擬將「反法西斯團體」列為恐怖組織

▲「佛洛伊德之死」暴力示威持續在全美延燒。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全美各地針對「佛洛伊德之死」的抗議活動不斷，且逐漸演變成暴力示威，造成不少死傷，有3個州也宣布進入緊急狀態。總統川普痛批極左派煽動暴力，並進一步在推特表示，他會將激進的「反法西斯主義運動」列為恐怖組織。

川普（Donald Trump）將全美各地的動亂歸咎於「反法西斯聯盟領導的無政府主義者」與「激進的左派無政府主義者」，同時在推特發文指出，他會將激進的「反法西斯主義運動」（Antifa）列為恐怖組織，但並未說明具體細節。

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美暴動，5月31日進入宵禁的共有18州27個城市，而德州、亞利桑那州以及維吉尼亞州，已宣布進入災難緊急狀態。國民兵（National Guard）也已經部署在至少15個州，準備隨時協助警察平息動亂。

除了川普之外，明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）也暗示，這一連串暴力事件的幕後黑手來自外國勢力、白人至上主義者與販毒集團，但同樣沒有透露其他細節。

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