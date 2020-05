川普痛批極左派煽動暴力　擬將「反法西斯團體」列為恐怖組織

▲「佛洛伊德之死」暴力示威持續在全美延燒。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

全美各地針對「佛洛伊德之死」的抗議活動不斷,且逐漸演變成暴力示威,造成不少死傷,有3個州也宣布進入緊急狀態。總統川普痛批極左派煽動暴力,並進一步在推特表示,他會將激進的「反法西斯主義運動」列為恐怖組織。

川普(Donald Trump)將全美各地的動亂歸咎於「反法西斯聯盟領導的無政府主義者」與「激進的左派無政府主義者」,同時在推特發文指出,他會將激進的「反法西斯主義運動」(Antifa)列為恐怖組織,但並未說明具體細節。

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.