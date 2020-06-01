　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普嗆終止與WHO關係　杜紫宸：最大金主卻換不掉譚德塞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣布與WHO斷絕關係。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普指責世界衛生組織（WHO）防疫慢半拍，5月29日決定切斷金援，與WHO斷絕關係，掀起各國關注。中華大學講座教授杜紫宸在臉書PO文分析這起爭議，他認為，川普的決定根本就是一則國際大笑話，「美國是WHO最大的金主，居然連WHO一個秘書長都換不下來。」

川普不滿WHO在疫情爆發初期防堵動作慢半拍，對於「爆發地」中國也過於寬厚，4月間便決定暫停金援，然而情況並沒有改變，這才決定在5月29日宣布切斷金援，斷絕與WHO的關係。據了解，美國去年一共金援WHO多達4億美元，這個決定對WHO來說無疑是一次重大打擊。

不過，全球各國對於川普的決定大多抱持反對意見，例如歐洲聯盟（EU）就曾發表聲明呼籲華府重新考慮；德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）也坦言對這個決定很失望；德國總理梅克爾（Angela Merkel）甚至表明不願出席川普主持的七大工業國集團（G7）高峰會。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞雖然有爭議，但WHO對世界公衛的確有很大的貢獻。

中華大學講座教授杜紫宸5月30日也在臉書PO文分享對這件事的看法，他認為，川普宣布美國退出WHO是一則國際大笑話，雖然大家都知道他和台灣不喜歡秘書長譚德塞，但WHO是WHO，曾協助消滅天花和瘧疾，對非洲國家的公衛也有很大的貢獻，總體來說仍是受人尊敬的，應該與有爭議的譚德塞分開看。

杜紫宸接著說，因為台灣不是WHO的會員國，最多也只能抗議，反觀美國是WHO的最大金主，卻連一個秘書長都換不下來，「做為世界第一大強國，這也未免太扯了吧？」

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
口罩開賣懶人包！一張表看懂「開賣時間＋售價」　四大超商最低1
大雷雨夜襲北北基！全台防午後熱對流　下波鋒面報到時間曝光
快訊／台中舊建國市場深夜火警「驚傳爆炸」！　26家攤商燒毀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本北九州市小學、醫院爆「第二波」群聚感染　新增35例確診

川普制裁香港「實際影響有限」　港財政司長點出關鍵點

川普取消香港特殊經貿待遇　胡錫進：中國已作最壞打算

打破慣例！美國將取消發佈中期經濟預測　遭批不願面對現實

去年金援4億美元！川普宣布「終止與WHO關係」…各界罵爆

英外交大臣喊話北京　若推《國安法》立法：英國不會漠視對香港的責任

美3州宣布進入「災難緊急狀態」　佛洛伊德之死27大城繼續宵禁

全美27城宵禁！芝加哥市長宣布「無限期實施」　240人被捕、20警察傷

川普嗆終止與WHO關係　杜紫宸：最大金主卻換不掉譚德塞

日本北九州市小學、醫院爆「第二波」群聚感染　新增35例確診

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

行車糾紛！黑衣男街頭演全武行　「彈跳步+上鉤拳」打趴熊貓哥

客人叫披薩指定外送員特殊動作　他完美達成！網笑：小費給很多

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

英外交大臣喊話北京　若推《國安法》立法：英國不會漠視對香港的責任

美3州宣布進入「災難緊急狀態」　佛洛伊德之死27大城繼續宵禁

全美27城宵禁！芝加哥市長宣布「無限期實施」　240人被捕、20警察傷

川普嗆終止與WHO關係　杜紫宸：最大金主卻換不掉譚德塞

日本北九州市小學、醫院爆「第二波」群聚感染　新增35例確診

快訊／NASA全程直播！SpaceX「飛龍號」升空19小時　成功對接國際太空站

全美30城市暴動！抗議男遭物流車「爆頭輾半身」亡…拖行至少20公尺

Don't Do It！NIKE一改32年經典口號　呼籲勿容忍種族歧視

英國也爆發抗議！民眾倫敦街頭聚集　萬人舉牌

西班牙延長緊急狀態至6月21日　全國進入10天哀悼期

口罩解禁今上路　庫存量有多少、民眾怎麼買？五大問題一次看

「店長姐姐幫我訂4盒」口罩今起自由賣　超商團購群組瘋喊：+1、+2、+3

Ean部落閣／到新竹體驗最狂的野奢露營　溯溪找寶藏、看螢火蟲大爆發

口罩今起可自由購買「實名制第九輪同步開跑」全面徵用4個月終解禁

曾之喬開YouTube「1個月收入」曝光！　破百萬點閱鬆口下一步計畫

口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

唐綺陽運勢／6月當心受騙！3星座桃花受阻「原因是自己」　天蠍易破財少刷卡

英外交大臣喊話北京　若推《國安法》立法：英國不會漠視對香港的責任

韓國瑜陣營「五不做」：不對罷免結果公開談話　婉謝政壇好友來高雄

美3州宣布進入「災難緊急狀態」　佛洛伊德之死27大城繼續宵禁

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

國際熱門新聞

美抗議男遭物流車輾死…拖行至少20m

染疫住院2周　美男收2500萬帳單嚇傻

即／SpaceX「飛龍號」成功對接國際太空站

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

日本考慮對4國旅客放寬入境限制

美示威者闖精品店　爽拿iPhone急閃

英國也爆發！民眾倫敦街頭舉牌抗議

Don't Do It！NIKE呼籲勿容忍種族歧視

川普嗆退WHO　杜紫宸：換不掉譚德塞

全美27城宵禁！芝加哥市長宣布「無限期實施」

她藏奶奶冰屍16年「只為爽領老人津貼」法拍屋嚇壞買家

投汽油彈襲4警　紐約姊妹花下場慘

日小學爆群聚感染　新增35例確診

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

更多熱門

相關新聞

美3州宣布進入「災難緊急狀態」

美3州宣布進入「災難緊急狀態」

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美暴動，5月31日進入宵禁的共有18州27個城市，而德州、亞利桑那州以及維吉尼亞州，已宣布進入災難緊急狀態。

全美27城宵禁！芝加哥市長宣布「無限期實施」

全美27城宵禁！芝加哥市長宣布「無限期實施」

日小學爆群聚感染　新增35例確診

日小學爆群聚感染　新增35例確診

口罩懶人包　一張圖懂開賣時間

口罩懶人包　一張圖懂開賣時間

立委想蹭陳時中　怪市府沒通知

立委想蹭陳時中　怪市府沒通知

關鍵字：

杜紫宸川普WHO新冠肺炎美國

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

《青春有你2》「無修音真實片」外流

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

快訊／7-11口罩每片5元！限量搶購方式曝光

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

SUGA新歌收錄「邪教演說」曾教唆自殺909人集體亡

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面