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口罩解禁懶人包／口罩進口要繳多少稅？　進出口5大QA一次掌握

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲旅客攜帶口罩出境限制，同樣今（1）日起解禁，不再有片數的限制。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

口罩自今（1）日起開放自由買賣、出口也解禁了！但是同時從國外買口罩進來超過一定金額，也是要課關稅和營業稅的喔！但是民眾從海外購買口罩、寄送口罩給海外親人，有什麼規定、程序？《ETtoday新聞雲》整理五大QA讓民眾可以一手掌握口罩的進口與出口。

Q1從國外買口罩要關稅嗎？

請繼續往下閱讀...

A，要。關務署5月26日宣布，自5月27日起酒精原料進口關稅維持減半，稅率為10%再延3個月到8月26日；但是隨著國內疫情趨緩，國內口罩業者也投入生產，日產能已經達到2000萬片，口罩已經在地化、國產化，所以行政院核定機動調整口罩免關稅的期間已經屆滿不再繼續實施，恢復口罩關稅7.5%。

Q2口罩進口多少要開始課稅？

A，根據進口快遞與郵包的規範，進口金額在2000元（完稅價格）以下免稅；也就是免課關稅、營業稅及貨物稅，但是半年之內（美年度的1月1日到6月30日、7月1日到12月31日）限6次；而旅客的部分，則是行李物品在2萬元以下免稅。

Q3口罩快遞或者郵包、旅客帶入，會被課多少稅。

A，口罩的關稅是7.5%、而營業稅則是5%，關務署提供，口罩的進口課稅算式，關稅是完稅價格乘以7.5%；營業稅是（完稅價格＋關稅）再乘上5%。

以快遞郵包來說，進口2001元就要課徵關稅、營業稅，所以2001×7.5%的關稅大約是150元；然後（2001+150）×5%即為108元，所以進口2001元的口罩，就是要課258元的稅。

那如果是旅客帶20001元以上的口罩，要課徵的關稅就是1500元；課徵的營業稅即是1075元，所以要課徵的稅就是2575元。

▲▼口罩進口課徵稅算式,關稅,營業稅,入境。（圖／財政部關務署提供）

 ▲口罩進口課稅方式與算式。（圖／財政部關務署提供）

Q4今日起口罩出口解禁，民眾寄送口罩還會有限制嗎？

A，關務署已經公告，自6月1日起口罩出口配合經濟部國貿局的政策，民眾寄送口罩不論是親人還是友人，都可以直接到郵局或者快遞公司寄送，每人每2個月寄送30片口罩給二等親親屬的限制也解除。此外，民眾出境、出國限5盒（250片）也同步解禁，所以旅客隨身攜帶口罩出境無須向海關填送出口報單的合理自用數量。

Q5寄送口罩出口要什麼樣的程序嗎？

關務署表示，依據「郵包物品進出口通關辦法」，如果是利用只要離岸價格在5000美元以下，都不需要報關，但是口罩寄出出口要達到5000美元是相當大的量，因此一般民眾到郵寄口罩給親人、朋友，只要到郵局按照正常的程序即可，也不再需要事先取得經濟部關貿的輸出許可了。不過，快遞貨物就不同了，不論是多少價格都須透過電腦連線方式透過網路方式向海關申報，不過民眾也可以委任報關。

▼民眾透國郵包寄口罩給海外的親友，只要低於5000美元之下，就不需要報關，且也不需要取得關貿局的輸出許可證。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼中華郵政,郵局,郵差。（圖／記者李宜秦攝）

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