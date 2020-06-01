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台股短線高檔整理　法人：醫療與防疫類股仍是亮點

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▲生技醫療。（圖／翻攝自pixabay）

▲法人建議生技醫療類股可逢低佈局。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳心怡／台北報導

台股上週因消息面變化影響，大盤呈現震盪整理格局。富蘭克林華美投信認為，短線上受中美貿易關係影響，加上中國大陸表決香港國安法通過，引起美國川普推言論限制，使亞股與台股受影響也偏整理，建議由疫情尋找投資亮點，以生技、雲端與個人運動題材等逢低介入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台股短期內仍處高檔狹幅整理格局，主因中國通過香港國安法、美國川普總統傳出對中國制裁，推出媒體言論限制令，連帶臉書、推特等類股下跌修正，國際股市變臉，影響亞洲股市表現，未來狀況仍需進一步再觀察。

請繼續往下閱讀...

周書玄分析，台股基本面不差，除了中美貿易關係出狀況，連帶影響上游手機晶片等大廠出貨使科技股表現轉弱；基本上，儘管外資無大幅流入，但今年以來台灣防疫在國際上有目共睹，內資包括大企業庫藏股、大戶、法人主力撐盤，使台灣股匯債市仍較國際市場抗震，相對競爭國家穩健，而台灣於科技與醫療類產業勝出，資本市場中長期仍維持看好。

展望後市，周書玄認為，台股短線上檔站穩1萬1,000點仍有壓力，但不乏利多因素支撐包括:台灣防疫有成，經濟活動相對國外健全，供應鏈出貨並未受疫情限制、醫療產業具水準且高度領先；加上美國50州解除封城，消費端可望逐漸回溫，對美經濟有助，也對台灣科技發展有幫助。此外，建議應留意利空因素如：港版國安法將損害香港國際金融地位，引發外資、人才撤離；美國政府將修正限制出口華為的政策，以進一步防堵華為藉由其客戶獲得晶片，預期會影響台灣華為供應鏈，建議操作宜避開。

短期內，富蘭克林華美投信認為，台股行情變化不大，仍以高檔整理為主，投資上建議以選股不選市操作，並轉向尋找疫情後之受惠類產業例如: 生技、個人化運動休閒、雲端、矽智財等類股，也建議不妨逢低分批進場，或以定期(不)定額方式持續布局台股基金。

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