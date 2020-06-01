愛將趴趴走重擊強生信譽　牛津教授：英國尚未建立安全網

▲英國首相強生的資深幕僚卡明斯違規，降低民眾對政府的信賴度。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導



日前爆出英國首相強生的資深顧問卡明斯（Dominic Cummings）違規，開車帶著出現疫症的家人橫越英國418公里，甚至堅持自己沒錯，被民眾批為「只許州官放火，不許百姓點燈」。有科學顧問警告政府，應該放寬對英國封鎖的規定，否則「政府的權威與信任」將因為疫情繼續降低，但卻有其他專家表示亂解禁恐讓政府再揹責任。

根據英國《衛報》報導，「緊急情況科學諮詢小組」（Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE）中的專家羅伯特‧韋斯特（Robert West）表示，對那些堅守規則的人而言，能信任「要你這麼做」的政權，是件很重要的事。

韋斯特認為，如果封鎖解除，那麼很可能會有第二波疫情潮，到時候會有批評聲浪，指責政府在全民健康危機時期「操弄政治」，最後不但疫情越演越烈，政府還要背負責任。

他也提到，疫情應該被純粹的視為健康危機，如果把疫情視為「政治危機」，那麼重點就在怎麼樣維持信譽；如果視之為「健康危機」，那麼就應該要挽救生命。

牛津大學的教授、同時也是WHO的諮詢顧問彼得•霍比（Peter Horby），在30日向衛報表示，每天仍有上千人染疫，要解封可能過早，如果使用NHS測試追蹤系統，可以幫助25,000人定期追蹤。然而系統要到6月底才能運行，霍比表示，「英國還沒建立安全網」，仍有傳播風險。

截至今日下午，英國確診人數274,219人，死亡38,458人。英國自6月1日起，開方戶外6人以下聚會，部分學校也恢復上課。