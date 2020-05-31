全美30城市暴動！抗議男遭物流車「爆頭輾半身」亡…拖行至少20公尺

▲聖路易斯市一名抗議男子遭物流貨車輾死。（圖／翻攝推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）壓頸近9分鐘慘死，引起全美至少30城市暴動。密蘇里州聖路易斯市一名男子在抗議活動中，遭到一輛物流車輾死，拖行至少20公尺。

據《NBC》報導，伴隨「佛洛伊德之死」抗爭活動升級，許多城市的市中心封閉，導致聖路易斯市一輛雙節物流車被迫改道，並停在示威者後方。

當地警方表示，物流司機停下車後，看到示威者逐漸包圍，其中兩名男子拿槍對他比劃，其餘幾人更是衝到車上開始搬包裹。

▲警員蕭文用膝蓋壓死黑人男子，事後已被革職並逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）



物流車司機擔心受到傷害，邊按喇叭邊加速往前，沒想到一名男子疑似爬到兩節車廂中間，因物流車突然移動而摔落，腳部被車廂卡住而頭部向下撞擊，被第二節車廂右前方的第一個輪子不斷輾壓，當場慘死。

現場民眾全程錄影，不少人看到後急忙拍打物流車，希望對方可以停下車，也有女生看到後直接尖叫。據悉，直到警方到場阻止，才將物流車攔下，並針對此案進行調查。

據《ABC NEWS》報導，「佛洛伊德之死」抗爭活動爆發3天，警方在22個城市逮捕1669人，至少25城市實施宵禁。