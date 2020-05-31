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Don't Do It！NIKE一改32年經典口號　呼籲勿容忍種族歧視

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▲▼「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動。（圖／達志影像／美聯社）

▲「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

運動品牌 NIKE 29日在Twitter上發布了影片，以黑底白字顯示「這一次，不要這麼做」（For once , Don't Do It.） ，聲援非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察執法過當致死的事件，呼籲國際社會不要再容忍種族歧視的存在。

佛洛伊德的死亡，再次引起國際社會對於種族歧視的高度關注，美洲爆發的示威活動越演越烈，不斷傳出放火燒警局、砸毀商店玻璃等失控舉動，讓比佛利山莊、洛杉磯、亞特蘭大、丹佛、費城、西雅圖、匹茲堡、邁阿密、芝加哥在內的14個城市，緊急宣布實施宵禁。

從1988年開始，NIKE就使用「Just Do It」為口號，已經成為品牌的商標、代名詞，這次除了更改經典口號外，也在影片裡再次呼籲，不要假裝這些問題不在美國，不要轉身不理會種族歧視的行為，不要接受無辜的生命被奪走，不要再找任何的藉口，不要認為這不會影響到你。

根據美國商業雜誌《富比士》報導，NIKE 的執行長約翰多納霍（John Donahoe）在給員工的一封信中說道，「我一直在問自己，在這樣的時代，無論是作為公民還是 NIKE 的一員，我們反對一切間接、直接形式的仇恨和不平等，儘管我們不能解決不公正的現象，但我相信我們有責任去盡最大的努力解決。」

這部聲援影片也受到競爭對手 Adidas 的支持轉發並表示，「共同努力，我們才能往前邁進；共同努力，我們才能做出改變。」

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