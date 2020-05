炸飛小巴士車頂！索馬利亞爆隨機炸彈攻擊...至少6人死亡

▲索馬利亞恐怖攻擊事件至少6人死亡。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

索馬利亞(Somali)首都摩加迪休(Mogadishu)31日發生一起恐怖攻擊事件,一輛小型巴士載著一個大家庭共19人,前往鄰近城鎮參加喪禮時,遭到隨機炸彈攻擊,目前確認至少有6人死亡,數人受到輕重傷。

根據《路透社》報導,當地員警法拉·哈桑(Farah Hassan)表示,受到攻擊的地點位於摩加迪休西北方19公里處的一處村莊,是一處交通要道,政府單位人士和警車會時常經過,根據情報指出已經有6人因為爆炸身亡,死亡人數有機會再增加。

目前沒有任何一個組織出面承認此次的犯行,自從1991年的索馬利亞內戰爆發後,武力衝突至今從未停止過,目前境內共有18州75區,名義上有6個聯邦成員州各自佔據、治理。

A passenger bus carrying more than 20 people to a funeral in #Somalia's #Mogadishu exploded on Sunday, killing dozens on board. https://t.co/WCMngZWac6