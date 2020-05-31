炸飛小巴士車頂！索馬利亞爆隨機炸彈攻擊...至少6人死亡

▲索馬利亞恐怖攻擊事件至少6人死亡。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

索馬利亞（Somali）首都摩加迪休（Mogadishu）31日發生一起恐怖攻擊事件，一輛小型巴士載著一個大家庭共19人，前往鄰近城鎮參加喪禮時，遭到隨機炸彈攻擊，目前確認至少有6人死亡，數人受到輕重傷。

根據《路透社》報導，當地員警法拉·哈桑（Farah Hassan）表示，受到攻擊的地點位於摩加迪休西北方19公里處的一處村莊，是一處交通要道，政府單位人士和警車會時常經過，根據情報指出已經有6人因為爆炸身亡，死亡人數有機會再增加。

目前沒有任何一個組織出面承認此次的犯行，自從1991年的索馬利亞內戰爆發後，武力衝突至今從未停止過，目前境內共有18州75區，名義上有6個聯邦成員州各自佔據、治理。

A passenger bus carrying more than 20 people to a funeral in #Somalia's #Mogadishu exploded on Sunday, killing dozens on board. https://t.co/WCMngZWac6 — The New Arab (@The_NewArab) May 31, 2020

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

疫情期間不敢出門使用票券嗎？還是買了很多票券擔心過期不能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過期票復活購買其他商品。點我點我

►青春露超低價現省近2500元！女星素顏保證～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！