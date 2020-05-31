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全球確診破6百萬！俄羅斯也破40萬大關　單日激增9268例　

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▲▼俄羅斯,新冠肺炎。（圖／路透）

▲俄羅斯新冠肺炎確診病例突破40萬大關。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯在31日新增9268例的新冠肺炎確診病例，境內總確診人數突破40萬大關，達到405,843例，其中有4693人死亡。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計顯示，全球累積確診病例也於台灣時間31日早上5點左右，正式突破600萬大關，死亡病例超過死亡370,000例。

根據《塔斯社》報導，莫斯科衛生部門指出，在過去24小時內，已經有4414人順利康復出院，總康復人數達到171,883人，仍有30,5000例病例正接受醫療機構的治療，截至目前為止，境內已經進行了超過1060萬次的新冠肺炎檢測，光是30日單日就進行了32.7萬次。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）在30日簽署了一項法令，將祭出109億盧布（約台幣46.4億元）的補貼計畫，幫助受到新冠肺炎衝擊的航空業，度過這次的難關。

俄羅斯聯邦衛生部在30日批准了一款名為Avifavir的藥物，用以治療新冠肺炎患者，雖然此藥物尚未通過最終階段的測試，不過根據第一階段的臨床實驗，Avifavir對抗新冠肺炎的有效率超過80％，且沒有新的、從未被記錄過的副作用出現。

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