疫情波及！ 日本環球影城「畢業生招聘活動」急喊卡

▲ 日本環球影城因疫情停止畢業生招聘計畫 。（圖／翻攝自環球影城粉絲專頁）



實習記者羅明輝／綜合報導

日本新冠肺炎確診超過1.6萬例，894人死亡。不少日本企業原先預定的人才招募、培訓計畫都受到疫情影響臨時喊卡，其中今年2月就宣布關閉園區至今的環球影城（USJ），就在近日決定停止正在招募中的「應屆畢業生招聘活動」，突如其來的消息也讓不少參與招聘的學生都感到不滿。

根據《共同社》 報導，營運公司發言人說明，環球影城2020年已經聘用了約120人，還有很多學生正在準備2021年度的職員選拔，目前已透過郵件等方式，通知學生招聘活動停止的消息，至於早已發出內定通知的幾名學生，則會保留他們的聘任不會取消。許多應聘學生得知消息後都表示難以接受，認為營運公司的做法實在 「太不誠實」。

「新冠疫情之下真的很難繼續進行招聘，這也是艱難的選擇。」環球影城宣傳負責人回應，園區因疫情影響停業，即使重新開放，業績嚴重下滑將無法避免。面對這樣的情況，公司認為相比招聘活動，更應該把目前的重心、經營資源集中在重啟園區後及園內疫情的預防及相關應對上，。

除了環球影城之外，日本航空和ANA控股等航空龍頭，同樣也表明暫時停止應屆畢業生的招聘活動。外界推測，若新冠肺炎第2波疫情到來、或是疫情的影響持續更常時間，那麼旅遊業和運輸業很可能還會繼續出現更多企業宣布放棄招聘，或減少招聘人數。