洗頭+剪瀏海！設計師「修一修而已」收860　理由超吐血...網：我50元搞定

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天到林口辦事，順道進某間連鎖美髮店洗頭，一開始她就告知，只要洗頭和剪瀏海，結果男設計師自行修髮尾，在她詢問是否算剪髮時，也回應「修一修而已」，沒想到最後結帳要860元，而理由更令她傻眼。

女網友在爆怨公社娓娓道來，「我洗頭都沒有固定的店家，通常看到哪一家就會進去試試看，昨天碰巧去林口，天氣非常的熱，於是進到某間美髮店。」

請繼續往下閱讀...

一進門，她就告知要洗頭，順便剪瀏海，然後不指定設計師，沒多久來了一位男設計師，在幫她剪完瀏海後，又自動幫她修起髮尾來，她見狀立刻開口問說，「請問這樣算是剪髮嗎？」而對方表示，這只是修一修而已，怎料後來結帳時，她竟噴了860元，分明是以「剪頭髮」的價錢計算。

原po表示，「回到家越想越不對勁，感覺有點被強迫消費了，於是去電給店家，對方告訴我因為昨天幫我服務的是店長，剪髮的費用是700元打8折+洗頭300。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

聞言，女網友後悔不已，直呼「下次我要勇敢一點跟店家說不，這感覺真的很差，害我昨晚氣到沒睡好...肚爛。」

許多網友看完也替她抱不平，「我懂妳的心情，有的髮廊還會推銷東西，壓力很大」、「我給固定店家剪一次瀏海50元」、「我家附近洗頭髮才130元，然後剪瀏海不用錢」、「曾經在XX也發生過一模一樣的事，後來剪流海我都不去那了」、「乾脆每個設計師都叫店長，那不賺翻了」、「修瀏海100元路過」。

不過，也有人建議，最好事先問清楚店家的計費方式，「先問好再剪比較好，避免觀念有落差」、「去美髮店一定要詢價」、「領教過這行業行銷方式後，已經學會先問清楚費用及勇敢說不」、「第一次去的店，我都會問清楚、講清楚，確認總金額才開始」。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

