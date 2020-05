染疫住院2星期！美國男子出院收「2500萬帳單」嚇傻　老婆的治療費還沒算…

▲全球新冠肺炎康復人數已達249萬人。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

全球新冠肺炎確診數突破600萬例,其中至少249萬人已經康復,但若無政府或保險支持,出院後卻可能面臨「龐大」債務。美國一名高中老師在醫院治療數周後終於康復,回家收到帳單一看,他的新冠肺炎治療費用高達84萬美元,相當於台幣2517萬元。

美國高中老師丹尼斯(Robert Dennis)花了數周的時間在醫院治療新冠肺炎,好不容易康復返家後,收到了「第一張」醫院寄來的帳單,費用高達84萬美元。丹尼斯說,這筆費用是他在科羅拉多州Sky Ridge醫療中心的加護病房住2星期的費用,光是藥錢就高達25萬美元(約台幣750萬元),「我看到帳單上的數字時,我再次深深的吸了一口氣。」

COVID survivor receives $840,000 statement for treatment, with more on the way https://t.co/GT8VPkskEL pic.twitter.com/7D5qbPmxbG