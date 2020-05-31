「包圍警方是錯誤的！」紐約警車猛然衝撞示威者　市長回應了

▲美國「佛洛伊德之死」引爆各地示威，紐約市30日爆出警車衝撞人群的事件。（圖／翻攝自推特／@yashar）

記者吳美依／編譯

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」在國內引發的示威越演越烈，紐約市布魯克林區30日爆發警車衝撞人群的事件。市長白思豪（Bill De Blasio）當天晚間對此表示，警方應該要找到更好的解決方法，但打從一開始，示威者包圍警方就是錯誤且令人無法接受的，直言不會責怪踩下油門的員警。

根據推特上流傳的影片，布魯克林的示威者30日圍繞在警車前方與兩側，阻擋去路，他們激烈推擠，試圖移開路障，有些人甚至開始扔擲瓦礫、三角錐等物品。警車被人潮困住，其中一輛車一度試圖通行卻失敗了，過了不久，另一輛警車突然衝向人群，導致多人倒地。

▲紐約市長白思豪（Bill de Blasio）認為，示威者包圍警方是錯誤的。（圖／達志影像／美聯社）



根據CBS New York，白思豪當天召開深夜記者會，坦言這段畫面「令人不安」，很希望警察從未做出這項舉動，而是找到更好的解決方法，但他也指出，警察陷入被攻擊的局勢必須離開，示威者才是「錯誤」的一方，「圍繞警車，威脅警察是不恰當的……令人無法接受」，而且這在紐約市的抗議史上從來沒有發生過。

It’s hard to remain peaceful when the NYPD is doing stuff like this pic.twitter.com/Ue01z5Ckk3 — Yashar Ali (@yashar) May 31, 2020

白思豪解釋，影片中的局勢非常緊張，「想像一下，你只是在做你的工作，卻看見上百人向你衝過來。我不會責怪那些試圖應對『絕對不可能情勢』的警察。」他再度強調，這起事件是由聚集在警車前方、展開攻擊的示威者所挑起，而這些人打從一開始就做錯了，「影片中的示威者做了錯誤的事情，包圍了他們（警察），包圍警車，就是這樣。」

白思豪也提到，儘管過去幾天有一些人試圖和平示威，但仍有少部份的「外地人」展開暴力行為，「不幸的是，他們來到這裡，只是為了煽動和攻擊那些保護我們的人，也就是我們的警察。」他認為，紐約市的「普通人」不會針對警察或警車做出破壞行為，希望暴力示威者遠離街頭。

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