「包圍警方是錯誤的！」紐約警車猛然衝撞示威者　市長回應了

美國「佛洛伊德(George Floyd)之死」在國內引發的示威越演越烈,紐約市布魯克林區30日爆發警車衝撞人群的事件。市長白思豪(Bill De Blasio)當天晚間對此表示,警方應該要找到更好的解決方法,但打從一開始,示威者包圍警方就是錯誤且令人無法接受的,直言不會責怪踩下油門的員警。

根據推特上流傳的影片,布魯克林的示威者30日圍繞在警車前方與兩側,阻擋去路,他們激烈推擠,試圖移開路障,有些人甚至開始扔擲瓦礫、三角錐等物品。警車被人潮困住,其中一輛車一度試圖通行卻失敗了,過了不久,另一輛警車突然衝向人群,導致多人倒地。

根據CBS New York,白思豪當天召開深夜記者會,坦言這段畫面「令人不安」,很希望警察從未做出這項舉動,而是找到更好的解決方法,但他也指出,警察陷入被攻擊的局勢必須離開,示威者才是「錯誤」的一方,「圍繞警車,威脅警察是不恰當的……令人無法接受」,而且這在紐約市的抗議史上從來沒有發生過。

