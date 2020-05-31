10歲體操妹擁六塊肌狂吸5萬粉　防疫在家每周健身30hr



▲ 10歲女童莫席爾長相甜美，卻擁有結實6塊腹肌。（圖／翻攝自lyzabrooks臉書）



實習記者羅明輝／綜合報導

美國喬治亞州（State of Georgia）10歲女童莫席爾（Lyza Brooks Mosier）近日在社交網站上引起關注，因為她雖然年紀輕輕，長相甜美可愛，竟有著宛如雕刻一般完美的六塊腹肌，讓多網友看了都感到超驚艷，紛紛好奇詢問莫席爾，這樣健壯的好身材到底是怎麼練出來的？

根據《每日星報》報導，莫席爾45歲的母親吉兒（Jill）透露，「女兒想成為體操選手，從4歲就開始練習體操，她在去年夏天參加了我開設的塑體課程後，就此迷上了健身，我們在儲藏室內準備了各種健身、體操器材，她每次都要花上好幾個小時來使用。」

▲莫席爾迷上健身，每周訓練超過30小時，練出精壯身材 。（圖／翻攝自lyzabrooks臉書）

吉兒說到，「從今年4月開始，喬治亞州因為疫情的緣故一直處於封鎖狀態，這對萊薩來說是個很棒的機會，她在居家隔離期間，更加勤奮努力的鍛鍊身體，每天早上5點半就準時起床健身，每周至少訓練30個小時。」

莫席爾經常在臉書及Instagram上分享認真鍛鍊的過程，以及自己的健壯身材，吸引近5萬名粉絲追蹤，經常可以在她的貼文下方看見粉絲留言，「哇！你的身材時在是太好了！看起來健康又美麗」、「你的腹肌令人讚嘆，我也想要！」、「想知道你擁有好身材的祕訣，是怎麼鍛鍊的！」

▲ 莫席爾想成為優秀的體操選手。（圖／翻攝自lyzabrooks臉書）



不過也有人認為，莫席爾的肌肉有點太誇張了，質疑是不是她過度訓練了。對此，吉爾回應，「也是有不少人指責我們說，不應該讓萊薩去進行那麼多訓練，但其實我們從來沒有去要求或強迫她健身。我們的4個孩子中，萊薩本身就很有上進心，她想成為最好、最強的人，因此主動要求鍛鍊，持續鞭策自己。」

吉兒補充，「萊薩短短時間就展現了顯著的訓練成果，她也啟發了更多人一起健身。我對她感到驕傲，我等不及看到她實現夢想，成為一名優秀的體操選手。」