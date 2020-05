美國紀念日泳池趴「塞滿400人」！社交距離忘光光　結果1人返家後確診

▲美國密蘇里州「陣亡將士紀念日」泳池派對。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國新冠肺炎確診數超過177萬例,就在各州準備「解封」之際,卻又有可能爆發群聚傳染。密蘇里州25日舉辦「陣亡將士紀念日」泳池派對,沒想到一名遊客返家後確診,目前已呼籲所有曾參與的民眾進行自主隔離。

美國5月的最後一個星期一為「陣亡將士紀念日」(Memorial Day),而密蘇里州布恩郡(Boone County)一位居民在23、24日就跑到多間酒吧慶祝,沒想到回家後接連出現疑似症狀,結果確認感染新冠肺炎。消息傳出後,當地政府立刻公布確診病患足跡,要求可能接觸的民眾進行自主隔離。

密蘇里州5月3日解除封鎖令,重新開放健身房、游泳池,但民眾仍須保持社交距離,但從曝光的影片可以看到,密蘇里州旅遊勝地歐札克湖(Lake of the Ozark)旁的泳池酒吧,擠滿了被悶壞民眾,估計約有400多人,而且幾乎沒人遵守「保持距離戴口罩」的規範。

Viral videos show huge crowds partying it up over Memorial Day weekend in Lake of the Ozarks, Missouri pic.twitter.com/QbyLNc5gmj