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美國紀念日泳池趴「塞滿400人」！社交距離忘光光　結果1人返家後確診

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▲▼美國密蘇里州「陣亡將士紀念日」泳池派對。（圖／路透）

▲美國密蘇里州「陣亡將士紀念日」泳池派對。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎確診數超過177萬例，就在各州準備「解封」之際，卻又有可能爆發群聚傳染。密蘇里州25日舉辦「陣亡將士紀念日」泳池派對，沒想到一名遊客返家後確診，目前已呼籲所有曾參與的民眾進行自主隔離。

美國5月的最後一個星期一為「陣亡將士紀念日」（Memorial Day），而密蘇里州布恩郡（Boone County）一位居民在23、24日就跑到多間酒吧慶祝，沒想到回家後接連出現疑似症狀，結果確認感染新冠肺炎。消息傳出後，當地政府立刻公布確診病患足跡，要求可能接觸的民眾進行自主隔離。

密蘇里州5月3日解除封鎖令，重新開放健身房、游泳池，但民眾仍須保持社交距離，但從曝光的影片可以看到，密蘇里州旅遊勝地歐札克湖（Lake of the Ozark）旁的泳池酒吧，擠滿了被悶壞民眾，估計約有400多人，而且幾乎沒人遵守「保持距離戴口罩」的規範。

CNN報導指，該名確診病患兩天內前往Backwater Jacks、Shady Gators、Lazy Gators與Buffalo Wild Wings等多間酒吧。根據Backwater Jacks酒吧負責人說法，他們在活動期間雇用了醫護人員，也嚴格限制入場體溫。

歐札克湖斌飯店經理摩根（Bill Morgan）表示，民眾似乎都被居家限制令悶壞了，「這應該是我這麼多年以來看過最盛大的陣亡將士紀念日活動。」當地居民科克（Adam Kirk）也說，今年遊客人數絕對比去年多，「似乎每個人都有來湖邊享受夏天的想法，認為這裡可以保持社交距離。」

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