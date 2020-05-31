日本考慮放寬「抗疫有成4國」入境限制　台灣有無上榜名單曝光

▲日本經濟受到疫情衝擊。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日本政府為了因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，將111國民眾列為拒絕入境對象，包括台灣、中國、韓國與美國等。日媒《讀賣新聞》指出，根據消息人士說法，安倍政府在首波鬆綁舉措中，正考慮放寬對泰國、越南、澳洲與紐西蘭的入境限制。

日媒認為，這四個被考慮的國家都明顯控制住疫情；不少商人都呼籲恢復與這些國家的旅遊。目前，日本對世界各國民眾的入境限制措施持續實施到6月底，第一輪的放寬舉措預計在夏季或稍晚會出爐。

越南、澳洲與紐西蘭都是跨太平洋夥伴全面進步協定的簽署國。此前，日本經濟再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）表示，他打算最早於6月開始與這些國家商討放寬入境限制。至於泰國，則是有許多日商都在該國經營。

日本外相茂木敏充22日表示，打算分3階段放寬管制，第一階段先針對商務人士、專門知識的學者，再來針對留學生，最後則是一般的觀光客。

據了解，日方正制定方針，像是要求商務人士與其他旅客離開原本的國家前，先取得檢測結果為陰性的證明文件，並且在抵達日本後檢驗也呈陰性的話，就能獲准入境日本。

另一方面，雖然中國與南韓都提出要求，但對於是否放寬這兩國的入境措施，日方仍維持謹慎態度；預計日本會等到第二輪或稍晚才放寬對韓中的入境限制。

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