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她瞄準警車「投擲汽油彈」想一次殺掉4警　紐約姊妹花下場淒慘

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▲▼紐約女子對著警車投擲汽油彈。（圖／翻攝自推特／Shawn Cohen）

▲紐約一對姊妹攻擊警察。（圖／翻攝自推特／Shawn Cohen）

記者丁維瑀／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死點燃全美怒火，至少25城市實施宵禁。紐約州27歲女子謝德（Samantha Shader）29日晚間上街抗議時，則朝一輛紐約市警察局車輛投擲汽油彈，面臨4項刑事指控。另外，她21歲的妹妹達里安（Darian）因為妨礙逮捕行為，也遭到拘捕。

《每日郵報》報導，謝德29日晚間朝一輛紐約市警局車輛投擲汽油彈，沒有爆炸，因此沒有員警受傷，當時車內坐著4名警官。官員趕緊下車並試圖逮捕謝德，過程中她還咬了其中一名警察的腿部。

達里安當時想要幫助姊姊「脫困」，隨後也被拘捕，面臨拒捕、妨礙政府行政管理的指控。這對姊妹來自紐約州卡茨基爾村（Catskill），示威期間就有與警方爆發衝突的紀錄。她們的母親愛米（Amy）則不願回應此事。

根據《紐約郵報》，謝德被指控試圖謀殺警察、企圖縱火等行為。紐約市探資助協會負責人迪賈科莫（Paul DiGiacomo）抨擊這對姊妹為「暴力罪犯」，「我們絕對不會容忍這個行為，絕不！」

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