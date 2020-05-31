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她藏奶奶冰屍16年「只為爽領老人津貼」　花到見底法拍房屋…買家開箱嘔爆！

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▲老人,老人照護,安養問題,阿嬤,生病,病床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子藏老奶奶屍體，遭到房屋買家發現。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國社會雖課稅重，但直到人民退休之後，老人年金、社會補貼款項額度相當高，不少長輩家屬都仰賴這樣的福利照顧長者。日前美國賓夕法尼州一名女子因為覬覦過世祖母的老人年金，竟將其屍體冷凍在家16年，直到日前有人前來看屋，意外發現冰箱「內容物」嚇得立刻報警。

根據英國《太陽報》報導，61歲女子布萊克（Cynthia Black）在去年被發現於家中藏了自己97歲老奶奶的遺體，她將遺體冰在大型冰箱中，因為擔心若通報奶奶過世，恐怕將會讓相當可觀的老人津貼停止發放。

警方調查，該名高齡過世的老奶奶名為Glenora Reckord Delahay，2004年就已經過世，2007年布萊克仍未通報死亡，甚至還將裝有遺體的冰櫃運到新的住處，布萊克運用奶奶的老人津貼來支付抵押貸款，然而她還是遇到了經濟問題，不得已必須法拍房屋。

就在買家前去看房時，意外地在房屋內發現了冰櫃，而裡面竟然是裝著人類遺體長達16年，當下決定報警。根據社福機構調查，布萊克2001～2010年就以奶奶的名義領了186143萬美金（約台幣557萬元）。警方仍在調查相關細節，並以竊盜罪、非法占有、遺體詐欺罪起訴，目前暫時裁定布萊克保釋金為5萬美元。

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