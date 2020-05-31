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6月女嬰臉頰冒出第2張嘴　「舌頭裸露還長牙齒」手術完滴口水…醫護全傻了！

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▲▼美國一名小女嬰竟有兩張嘴唇，其中更挖出多顆牙齒。（圖／翻攝自BMJ）

▲美國一名小女嬰竟有兩張嘴唇，其中更挖出多顆牙齒。（圖／翻攝自BMJ下同）

記者陳亭伃／綜合報導

一名女嬰出生時，震驚了美國南卡羅來納州的一間醫院，因為在產檢時，醫師原本以為還是嬰兒的女孩，臉上有個「異狀突起物」認為只是一顆小肉瘤，未料在接生出來時發現，竟然是女孩的第二張嘴，隨著年齡增長，還開始發出牙齒。經過醫療團隊評估後決定手術，未料卻在手術後有了更意外的發現。

根據英國《醫學雜誌病例報告》中指出，女嬰的母親在懷孕28周左右，被告知孩子臉上有疑似小肉瘤的突起物，當時並沒有特別懷疑其他病因，認為出生之後再做手術即可。未料當女嬰出生時，醫師卻發現，長在女嬰嘴唇下方的，竟然是「第二個嘴巴」，甚至還有微小的舌頭，嘴唇的外觀相當明顯。

▲▼美國一名小女嬰竟有兩張嘴唇，其中更挖出多顆牙齒。（圖／翻攝自BMJ）

▲女嬰第二張嘴的牙齒。

就在醫護人員觀察之下，發現隨著女嬰年齡增長，第二個嘴巴竟也開始發起乳牙，也會有「液體」（口水）出現。經過評估之後，認為可以透過器官切除手術進行根除，這名女嬰也是自1990年來已知有35個雙面畸形中，其中一位。

醫療團隊表示，女嬰的第二張嘴巴跟原本的嘴巴沒有關聯，但在會出現一些透明的液體，如口水一般，且還出現小牙齒，而在手術之後發現口水還是會持續分泌，但再接著治療之後，狀況明顯改善。專家表示，這是其中一個基因改變的頭骨的形成。如今女嬰狀況相當良好，而在手術前曝光的「嘴唇照」也讓網友們大開了眼界。

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