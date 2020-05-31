2.1萬人瘋搶台電鐵飯碗！　這一類錄取率僅0.4%創10年新低

▲台電今年新進僱用人員甄試登場，競爭最激烈的「綜合行政」類報名錄取率僅0.4%，報名錄取率創下10年來新低。（圖／台電提供）

記者紀佳妘／台北報導

台電公司2020年新進僱用人員甄試今（31）日登場，分別在台北、台中、高雄、花蓮4地共13個考場舉行初（筆）試，預定於8月4日公布參加複試人員名單。台電統計，這次報考人數共計2萬1,875人，預計錄取728名，報名錄取率為3.33%；實際到考人數1萬4,611人，到考率66.8%，平均到考錄取率約4.98%，其中綜合行政類報名率取率更創下10年新低。

台電表示，到2023年每年皆有超過千名員工退休（含僱用人員與職員），台電為因應退休潮，填補人力缺口，並傳承電力專業技術，持續招考新血，這次招考電力技術及綜合行政人員共19類別，吸引2.1萬人次報考。以往競爭最激烈的「綜合行政」類報名人數仍最多，共計1萬1,474人，報名錄取率僅0.4%，創下綜合行政類報名錄取率10年以來的新低，顯示競爭相當激烈。

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台電指出，這次因應新冠肺炎疫情，除了比照考選部進行全程配戴口罩、進場體溫量測及手部消毒、不開放陪考、收驗健康關懷表、發燒者安排至備用試場等措施外，為舒緩應考人配戴口罩的不適，特別開放冷氣應試，並同時開啟門窗及風扇，以保持通風，維護應考人健康。

台電說明，今日初（筆）試科目試題及答案，包含共同科目及專業科目，應考人可於明天起至甄試網站查詢，預定8月4日公告參加複試人員名單，並於8月25日起在台北地區舉行複試，複試項目包含查驗證件、複評測試、現場測試、實作測試及口試，最終錄取人員須經1年內部訓練，考評合格正式僱用後起薪約3.1萬元。

台電也提及，電力技術人員肩負穩定供電職責，需要相當體力才得以勝任，因此相關人員需在複試時通過辨識標示牌及拉單槓、爬鷹架、負重行走等體能關卡。此外，為強化工作現場電線裁剪、導線壓接等實務需要，配電線路維護、輸電線路維護、輸電線路工程、變電設備維護、變電工程類將首度增加「握力測驗」項目，左、右手握力分別達到30公斤以上才算通過，提醒考生可及早準備。

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