陌生男突闖家中掐脖搶劫！她挖眼逼退「嘴被強塞布偶」險遭性侵

▲男子闖入陌生女子住宅內行搶，還想趁機硬上對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名劉姓男子2018年間潛入女子小柳（化名）家中想偷錢，見小柳熟睡之際，先是徒手掐住小柳脖子，還拿玩偶用力悶住小柳嘴巴，逼得對方向他求饒，並交出手機、包包及所有財物，孰料，他竟另萌色意，不但對小柳又摸又舔，還脫褲打算硬上，不過未得逞。事後小柳趕緊報警處理，事情才曝光！

全案發生於2018年12月17日凌晨1時許，當時劉男徘徊於小柳家附近，看準時機後從老舊的後門「扳開闖入」！同時間看到小柳於客廳沙發上睡覺，想以強硬方式逼小柳交出財物，掐脖、咬手樣樣來，不顧小柳瘋狂掙扎、挖眼攻擊，甚至還拿起布偶用力悶住小柳嘴巴，小柳為保命只好配合，後來劉男還想趁機性侵，不過他因「無法勃起」而未果，小柳才得以逃過一劫。

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小柳回憶當時情景表示，一開始被掐住就激烈掙扎，試圖以手挖眼來逼退，結果劉男反咬她手，直接拿玩具熊悶住她的臉，直呼「覺得快被悶死了」，最後妥協交出財物後，劉男就突然叫她坐起，結果竟差點遭到性侵，另外小柳也說，半夜獨自面對陌生男子闖入，根本無法抵抗。

對此，法官確認劉男犯行，一審高雄地院依毀壞門扇、侵入住宅強盜、強制性交未遂罪判劉男14年6個月，不過案經上訴二審後，高雄高分院審酌後，改判9年6個月，全案仍可上訴。

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