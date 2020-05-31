非裔之死全美震怒！川普揚言「徹底平息暴徒」　動用軍隊立刻逮人

▲美國總統川普揚言徹底平息暴力。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社明尼阿波利斯30日綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭警方壓頸致死，全美各大城數以千計民眾紛紛走上街頭，各地暴動頻傳，總統川普今天譴責極左派，並揚言政府將「徹底」平息暴力抗議。

法新社報導，明尼阿波利斯市（Minneapolis）今晚再度發生大規模打劫和縱火事件，川普表示：「我們無法、也絕對不容許一小群罪犯和破壞者摧殘我們的城市、糟蹋我們的社區。」川普說：「我的政府將阻止暴民暴力，徹底阻止。」

他表示，暴徒讓佛洛伊德（George Floyd）事件蒙羞。佛洛伊德25日遭明尼阿波利斯市一名白人警察以膝蓋重壓頸部近9分鐘後喪命，成了警察暴力對待非裔的新象徵。

▲明尼亞波里斯示威現場。（圖／路透）



川普說：「這種暴力和破壞行為是由反法西斯主義運動和其他激進左翼團體主導。」他指的是組織鬆散、好戰的反法西斯主義網絡。

川普今天赴佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）見證載人火箭升空，他在記者會上表示，「喬治．佛洛伊德在明尼阿波利斯市街頭喪命，是一場嚴肅的悲劇」，不過他也說，佛洛伊德事件已經因為「暴徒、搶匪和無政府主義者而蒙羞」。

根據路透社報導，川普呼籲各州和各個城市必須對反警抗議行動採取更嚴厲的措施，否則聯邦政府將介入，包括動用軍隊和出手逮人。川普說，軍方可能「很快」就會部署部隊到明尼阿波利斯市以因應民眾的暴力抗議活動。

明尼阿波利斯市連續4個晚上出現警民對峙情況，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）下令全面啟動國民兵，為二戰以來首見。

一名美國官員在匿名情況下表示，軍方已下令要求部分現役陸軍憲兵待命，以備地方當局求援時能立即部署。