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油價連5漲！　中油宣布：明天起汽、柴油各漲0.3元

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▲汽油，油價，加油站，中油，加油。（圖／記者姜國輝攝）

▲中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油每公升各調漲0.3元。（圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

中油今（31）日宣布，依照油價機制計算，從明天（6月1日）凌晨零時起汽、柴油每公升各調漲0.3元，調整後中油92無鉛汽油將漲到每公升19.9元，95無鉛汽油21.4元，98無鉛汽油23.4元，超級柴油17.4元。

中油表示，受到中東主要油國積極落實減產協議、全球新冠肺炎（COVID-19）疫情有趨緩跡象等因素影響，帶動國際原油價格上漲。另與油價相關的指標原油價格，週均價為每桶34.07美元，較前週33.26美元上漲0.81美元，至於新台幣兌美元匯率則貶值0.064元，國內油價依公式計算漲幅為2.12%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.0元及0.9元。

請繼續往下閱讀...

不過，考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.3元，另0.7元及0.6元由台灣中油吸收，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.9元、95無鉛汽油每公升21.4元、98無鉛汽油每公升23.4元、超級柴油每公升17.4元。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」的情形。此外，國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，中油呼籲，請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

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