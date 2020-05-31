疫情改變日本人行為　94%經常戴口罩…超過9成減少出遊



▲疫情改變行為，94%日本人經常配戴口罩。（圖／路透，下同）



文／中央社東京31日綜合外電報導



日本學者調查顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）明確改變日本民眾行為，例如經常或隨時配戴口罩的比率，從去年約28%成長到今年約94%，另有高達約93%民眾減少外食。

日本共同社報導，隨著疫情在境內擴散，日本愛知醫科大學教授鈴木孝太（專長流行病學及公眾衛生學）所做調查得知，日本人今年經常或隨時配戴口罩的比率約94%，是去年約28%的逾3倍。

調查顯示，減少出遊及外食的民眾比例都超過9成，疫情明確對民眾行為帶來改變。

這項調查主要針對福島縣、東京都、愛知縣及鹿兒島縣居民進行。鈴木說，人們的行為無疑在短時間發生變化，研判跟疫情帶來的不安與大眾傳播媒體影響有關，希望更進一步找出造成變化的主要因素。

根據調查，日本民眾去年配戴口罩比率僅約28%，今年大幅成長到約94%；去年會經常洗手的比率約63%，今年也成長到約96%。

跟去年相比，今年只有約6%日本民眾外食行為沒有變化，高達約93%民眾減少外食；在旅行部分，只有約3%民眾跟去年相比沒有改變，但高達約96%民眾減少出遊。

另外，約95%的日本民眾減少參加大型活動，僅約4%的民眾跟去年一樣沒有改變。

►組合只要980元，卻送1000元東森幣，根本賺到，地表最划算無誤

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣