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記者側錄示威…無故遭橡膠子彈擊中、頻傳被捕　警出動催淚瓦斯！

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▲美國,明尼蘇達州,佛洛伊德,George Floyd,明尼亞波里斯,Minneapolis,示威。（圖／路透）

▲美國各地示威延燒，警方出動催淚瓦斯、橡膠子彈等手段驅散群眾。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國明尼蘇達州「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威持續延燒，全國各地出現示威，情勢逐漸失控，出現搶劫、縱火與暴力衝突，至少8州請求國民警衛隊支援、25座城市實施宵禁。事發地點明尼亞波里斯（Minneapolis）警方30日晚間出動催淚瓦斯驅散群眾，有記者在側錄過程中遭到逮捕，或者無故被橡膠子彈擊中，但也有不少警察受傷。

根據CBS報導，明尼亞波里斯30日的示威隊伍大致上和平，不同於前幾天破壞、縱火的激烈情況，但民眾無視晚間8時至隔日凌晨6時的宵禁規定，持續上街表達訴求。警方為了執行宵禁，祭出更具攻擊性的手段，出動催淚瓦斯，驅散群眾。

CNN非裔記者奧瑪希門尼斯（Omar Jimenez）與製作人和攝影師29日到明尼亞波里斯現場直播時，一度遭警方上銬帶走，最後由州長沃茨（Tim Walz）出面道歉表示負責。但記者遭逮捕事件頻傳，WCCO電視台記者亞維爾斯（Tom Aviles）拍攝示威畫面時遭逮捕，《拉斯維加斯評論報》（Las Vegas Review-Journal）也有2名記者一度被拘留。

此外，CBS電視台記者側錄畫面時，無故遭遇警方的橡膠子彈攻擊，1名錄音師被擊中。記者喬治（Michael George）表示，團隊成員都有將記者證戴在身上，也拿出攝影機鏡頭，附近甚至沒有任何示威者，卻無端遭遇攻擊。

▲▼美國示威,佛洛伊德之死(George Floyd)。（圖／路透社）

▲「佛洛伊德之死」再度引爆美國對於警察執法過當與種族議題的憤怒。（圖／路透）

「佛洛伊德之死」導致全美沸騰，各地和平示威逐漸失控，發生搶劫、縱火與肢體衝突等暴力事件，明尼蘇達州、喬治亞州、俄亥俄州、科羅拉多州、威斯康辛州、肯塔基州、猶他州、德州與華盛頓哥倫比亞特區請求國民警衛隊支援；比佛利山莊、洛杉磯、亞特蘭大、丹佛、費城、西雅圖、匹茲堡、邁阿密、芝加哥等25座城市實施宵禁。

▲▼紐約市警車衝撞人群。（圖／翻攝自推特／@yashar）

▲紐約市發生警車衝撞人群的事件。（圖／翻攝自推特／@yashar）

儘管各地30日示威情勢趨緩，仍傳出不少暴力事件。費城、洛杉磯、芝加哥、波特蘭、邁阿密等地發生警民對峙衝突或者縱火洗劫，紐約警局甚至傳出警車衝向人群的事件。

與此同時，也有許多警察執勤受傷。佛州傑克遜維爾（Jacksonville）警長威廉斯（Mike Williams）表示，一名同仁被民眾刺傷頸部。加州奧克蘭市先前也有2名「聯邦保衛局」（Federal Protective Service）執法人員遭到槍擊，其中1人身亡。

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