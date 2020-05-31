打破慣例！美國將取消發佈中期經濟預測　遭批不願面對現實

▲選情遇上疫情，川普要如何維持民心？（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

白宮今年將打破以往慣例，決定不發布中期經濟預測，這是繼1970年以後首次暫停發布中期經濟預測。該經濟預測能夠整理新冠疫情帶來的經濟影響，進行行政評估，本來應該在7、8月時發布，也就是在選前幾個月，不由讓外界揣測是否又是川普維護選票的手段之一。

據《華盛頓郵報》載，知情人士透露，白宮每年應在2月公布聯邦預算提案，然後通常會在7、8月進行審查，對失業、通貨膨脹、經濟增長等經濟趨勢進行最新的預測。然而消息指出，白宮將不會把經濟預測放在中期發布。因為疫情造成美國經濟極度動盪，使模擬經濟趨勢變得困難。

保守主義與自由主義者批評，白宮應該依據慣例發布經濟預測，不管疫情會帶來多大的不確定性。就連面對經濟大蕭條，前總統歐巴馬也繼續發布預測，就算知道出來的結果肯定讓人灰心。

▼民主黨總統候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

有官員表示，在「可能誤導民眾」的情況下發布預測數據是愚蠢的行為，而且並沒有明文規定一定要發布預測報告，僅是依循先例，所以白宮可以依據經濟狀況來調整發布。

美國財政部在5月初表示，4月份的赤字飆升到7,380億元；勞工部也在28日表示，美國光上周就提出了210萬份失業救濟申請，10周內的申請總數超過了4000萬份。

白宮官員表示，他們會對經濟下滑的程度保持透明。然而批評人士表示，白宮並沒有真正面對經濟損失的程度，就算許多經濟學家認為「美國需要額外的經濟刺激方案」，但政府仍切斷與國會在經濟刺激的談判。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與前經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）表示，管理經濟需要參考可靠的預測，如果一直讓自己看不見，永遠解決不了問題。