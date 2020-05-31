　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普邀南韓參與G7「抗中」！青瓦臺「看報才知道」打臉：未收到通知

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普考慮邀請南韓參加9月的G7峰會。（圖／資料照／路透社）

▲川普考慮邀請南韓參加9月的G7峰會。（圖／資料照／路透社）

記者羅翊宬／編譯

《路透社》、《法新社》等外媒報導，美國總統川普30日決議將G7峰會延至9月舉辦，且打算邀南韓、俄羅斯、澳洲、印度等非會員國赴會，期望能共同討論「中國的未來」。南韓青瓦臺對此表示，根本未事先收到川普的通知，直言該決策是川普單方面的決定，未來會就此部份和美國協商。

綜合韓媒報導，青瓦臺核心內部人士31日在春秋館向記者表示，目前政府仍在積極瞭解情況，對於川普的決定，青瓦臺根本就不知情，且美方並未事先商量，未來會就該部份和美方協議。

隨著「香港版國安法」通過，國際間的不安感與日倍增，然而德國總理梅克爾卻表示，歐盟和中國的合作符合「重大戰略意義」，會致力於與北京保持對話，隨後更婉拒川普出席6月G7峰會的提議，此舉讓川普大為光火，怒批G7峰會是「過時的組織」，無法為國際情勢發聲。

《韓聯社》分析，美國可能將在今年G7峰會發表關於中國大陸的議題，不排除屆時逼與會各國表態、選邊站；對於夾在美、中兩國間的南韓而言，加入峰會固然能增強在國際上的能見度、插手更多國際事務，但卻可能一舉觸怒習近平的敏感神經，讓原本逐漸緩和的韓中關係，再度跌落谷底。

其實南韓總統文在寅13日晚間曾和習近平通話，除大讚中國在防疫上取得明顯成效外，更力邀習近平年底前訪韓；而《韓聯社》援引青瓦臺發言人康珉碩（강민석）的書面報告透露，稱習近平在電話中允諾「年內訪韓的堅定意志絕不改變」。

►梅克爾拒出席後川普炸怒　宣布G7延到9月「邀4非成員國討論中國」

►美邀加入EPN抗中！ 南韓慘成夾心餅乾：支持台灣「一中」加入WHA

►習近平電話承諾訪韓！大讚韓國「好鄰居」...文在寅：中國是防疫典範

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
婦產醫查房「產夫累趴」霸床睡翻：太無解！眾媽刷爆「巨嬰照」淚
快訊／北市北投農田旁小徑赫見焦屍！　警緊急封鎖現場調查
陸「口罩原料」價格崩盤！　每噸180萬跌到剩8千「機器只能當
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疫情波及！ 日本環球影城「畢業生招聘活動」急喊卡

川普邀南韓參與G7「抗中」！青瓦臺「看報才知道」打臉：未收到通知

不滿成立工會遭解雇...他爬上25公尺高塔「抗議三星」一年

「包圍警方是錯誤的！」紐約警車猛然衝撞示威者　市長回應了

10歲體操妹擁六塊肌狂吸5萬粉　防疫在家每周健身30hr

她瞄準警車「投擲汽油彈」想一次殺掉4警　紐約姊妹花下場淒慘

惡徒逼交出現金　秒點特殊液體「火烤櫃台弟」曇狀火舌炸出…自己先嚇退2步

喀布爾恐怖攻擊「炸毀電視台巴士」記者喪生　IS出面宣稱犯案

染疫住院2星期！美國男子出院收「2500萬帳單」嚇傻　老婆的治療費還沒算…

美警發射催淚瓦斯！記者頻傳被捕　路透攝影師慘被「橡膠子彈」打傷

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

楊丞琳掀衣炸出3條線「腹肌在這邊」　狂玩《動森》呼籲身邊人：可以follow流行腳步嗎

懷疑女兒交男友！陽台偷窺行蹤 結局超展開...網：標準台式老媽

CNN記者直播中被警察上銬帶走　黑人遭警壓脖慘死引爆全美抗議

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

以為買新玩具！汪叼「愛的小手」　去結帳超嗨...網笑：回家就知道XD

疫情波及！ 日本環球影城「畢業生招聘活動」急喊卡

川普邀南韓參與G7「抗中」！青瓦臺「看報才知道」打臉：未收到通知

不滿成立工會遭解雇...他爬上25公尺高塔「抗議三星」一年

「包圍警方是錯誤的！」紐約警車猛然衝撞示威者　市長回應了

10歲體操妹擁六塊肌狂吸5萬粉　防疫在家每周健身30hr

她瞄準警車「投擲汽油彈」想一次殺掉4警　紐約姊妹花下場淒慘

惡徒逼交出現金　秒點特殊液體「火烤櫃台弟」曇狀火舌炸出…自己先嚇退2步

喀布爾恐怖攻擊「炸毀電視台巴士」記者喪生　IS出面宣稱犯案

染疫住院2星期！美國男子出院收「2500萬帳單」嚇傻　老婆的治療費還沒算…

美警發射催淚瓦斯！記者頻傳被捕　路透攝影師慘被「橡膠子彈」打傷

年所得中位數252萬！「全台首富里」在新竹市　超越台北第一名50%

中職／王勝偉指點神秘傳球動作　吳東融傳球更穩定

中職／高國輝2分砲延續隊史紀錄！盼維持好手感

中職／佩服林安可　廖健富顧好打擊策略

駁台人資料外洩　政院秀數據分析：非單一來源取得、非戶政系統內容

複看中古屋「窗台旁鴿子築巢」　他怕爆：影響健康！苦主勸母湯

快訊／北市北投農田旁小徑赫見焦屍！　警緊急封鎖現場調查

全台最大堤坡滑梯樂園新區啟用　侯友宜體驗滾輪滑梯直呼「屁股被按摩」

吳彥祖曬全家福「女兒正臉罕見曝光」！　公開7年前陪產畫面…暖喊：長太快了

陳小春公開二兒子暱稱Hoho！　認了「Jasper有點奇怪」：突然問我什麼叫嫉妒

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

國際熱門新聞

美示威者闖精品店　爽拿iPhone急閃

300女「裸照、運動片」在網路瘋傳

日本考慮對4國旅客放寬入境限制

即／壓頸白人警傳與黑人死者同夜店工作

全美示威遍地開花　官方驗屍報告出爐

佛洛伊德之死「只因一張紙鈔」死前30分鐘曝光慘爆

黑人遭警跪壓致死！官方驗屍報告「體內可能含有毒物」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

紐約市警車衝撞人群　影片曝光

白人警下場超慘　選美妻訴請離婚

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

比利時王子帶女友狂歡後染疫！27人「非法開趴」全慘了

睽違9年！SpaceX發射成功　飛龍號太空船首次載人上太空

解放軍恐嚇武統！美國防部「超前布署」

更多熱門

相關新聞

我駐美關注示威抗爭　外交部籲：國人注意人身安全

我駐美關注示威抗爭　外交部籲：國人注意人身安全

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前遭白人警察用膝蓋壓制頸部，引起全美民眾關注，多處發起示威抗爭活動，亂象不斷。對此，外交部副發言人崔靜麟提醒，當地留學生及旅美國人注意人身安全，駐館將密切關注當地政府因應措施。

日本考慮對4國旅客放寬入境限制

日本考慮對4國旅客放寬入境限制

港財政司長:川普制裁影響有限　

港財政司長:川普制裁影響有限　

川普取消香港特殊經貿待遇　胡錫進回應

川普取消香港特殊經貿待遇　胡錫進回應

打破慣例！美國將取消發佈中期經濟預測

打破慣例！美國將取消發佈中期經濟預測

關鍵字：

日韓要聞南韓G7川普美國抗中青瓦臺梅克爾德國

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

台灣人開什麼車「年收入最高」？

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

阿嬤餵菜吃不夠！肥蝸翻垃圾覓食

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

王中平女兒超正！5仙氣美照電暈6千網友

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

住院醫師離奇死亡　陳屍住家附近

更多

最夯影音

更多
伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精
高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面