去年金援4億美元！川普宣布「終止與WHO關係」…各界罵爆

▲美國總統川普29日召開記者會，宣布與WHO終止關係，引發各界譁然。（圖／路透）



文／中央社布魯塞爾30日綜合外電報導

全球新冠肺炎確診病例今天突破600萬人，拉丁美洲感染人數激增，美國總統川普卻在疫情大流行之際，宣布與聯合國旗下的世界衛生組織（WHO）斷絕關係，各界紛表不滿。

華盛頓因不滿世衛對疫情的處理而決定永久切斷金援，歐洲聯盟（EU）今天敦促華府重新考慮。

根據《法新社》統計，截至今天為止，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診突破600萬人，超過36萬6000人染疫死亡。

歐盟在聲明中說，「現在是加緊合作，致力研擬共同解決方案的時候。」「會削弱國際成果的行為必須避免。」

▲美國是世界衛生組織（WHO）最大金主，如今斷絕關係，對於WHO而言實屬重大打擊。圖為WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

川普指責世衛在疫情爆發初期並未盡力防堵，對於2019冠狀病毒疾病爆發地中國也太過寬厚，因此上月決定暫停對世衛金援。他昨天更決定切斷金援。由於美國是世衛最大金主，去年共金援4億美元，川普的決定對世衛而言不啻為重大打擊。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，川普的決定「令人失望」，也是世界衛生的挫敗；德國總理梅克爾（Angela Merkel）則表示，不會出席川普主持的七大工業國集團（G7）高峰會。

醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）總編輯何頓（Richard Horton）認為，川普的決定「愚蠢又可怕」。「美國政府在人道緊急狀態之際，行事竟如此離經叛道。」

喬治城大學（Georgetown University）國際衛生法教授高斯丁（Lawrence Gostin）則表示，川普的威脅「不合法、輕率且危險」，並質疑川普如何能不經國會許可，逕自退出世衛。

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