紐約市警察踩油門衝撞人群…示威者倒地　華府啟動國民兵保住白宮

▲紐約市警車衝撞人群。（圖／翻攝自推特／@yashar）



記者丁維瑀／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前遭白人警察用膝蓋壓制頸部，殘忍畫面引發全美震怒，示威活動也越演越烈。《美聯社》整理各地狀況，其中可見紐約市警察局一輛警車衝進人群中，多人倒地，但還不清楚是否有傷亡狀況。

示威活動於30日開始變得激烈，從紐約到洛杉磯都可見抗議民眾上街。CNN指出，16州中至少25城市實施宵禁令，包括洛杉磯、亞特蘭大、邁阿密、芝加哥與費城等大城。來到明尼蘇達州明尼亞波里斯（Minneapolis），當地警方對著群眾施放催淚彈，示威者也對警察投擲不明物體。

紐約市方面，紐約警局一輛警車原本停在路邊，抗議者激烈推擠路障，接著有兩輛警車都衝向人群，造成多人倒地。其中一名示威者佩特理（Brianna Petrisko）說，「我們的國家病了，我們必須離開這裡。」

It’s hard to remain peaceful when the NYPD is doing stuff like this pic.twitter.com/Ue01z5Ckk3 — Yashar Ali (@yashar) May 31, 2020

目前華府與全美至少8州都啟動或請求國民兵協助當地執法單位，分別有明尼蘇達州、喬治亞州、俄亥俄州、科羅拉多州、威斯康辛州、肯塔基州、猶他州、德州與華盛頓哥倫比亞特區。白宮周邊也戒備森嚴，就怕有人闖入建築內破壞。據了解，華府的國民兵處於戒備狀態；外媒記者得知，美國陸軍部長接獲警方要求，隨後部署國民兵。

The DC National Guard is on hand as protests continue tonight. I am told they were activated by the Secretary of the Army at the request of the US Park Police. pic.twitter.com/V5HoMPVQZI — Tom Roussey (@tomrousseyABC7) May 31, 2020

川普稍早在推特大力稱讚國民兵。他寫道，美國國民衛隊（United States National Guard）已經來到明尼亞波里斯，去完成民主黨市長無法勝任的工作，「應該前兩天就這樣做，就不會有損害，警察總部也不會被攻占與破壞。」他不忘讚許國民兵做得好。

The National Guard has been released in Minneapolis to do the job that the Democrat Mayor couldn’t do. Should have been used 2 days ago & there would not have been damage & Police Headquarters would not have been taken over & ruined. Great job by the National Guard. No games! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

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