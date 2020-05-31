振興券付1000元換3000元　財經專家批：政府揩老百姓的油

▲在疫情逐步趨緩下，行政院預計下周公布振興券內容，將於7月上路。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／綜合報導

隨著疫情逐步趨緩，行政院預計6月2日說明振興券方案，不過民眾付1,000元現金以換取3,000元振興券的方式，引起各界議論紛紛。財經專家賴憲政認為，政府先收現金再發票券的做法，根本是在「揩老百姓的油」。

財經專家賴憲政日前在節目《新聞深喉嚨》中批評，「設計這個的實在是一個大天才」，從來沒有看過，一般來說，紓困、振興等方案應該要化繁為簡，但這次政府卻化簡為繁，直呼是「好路不走，走山嶺」。

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賴憲政舉例，美國政府辦理紓困是直接匯錢到戶頭，台灣政府卻搞得亂七八糟，民眾要先付1,000元現金，政府再給3,000元禮券，全台共有2,378萬人，政府現在要印713億禮券，但政府大約會收200多億現金進來，因為有些低收入戶，扣下來差不多500億元，若想要製造所謂的乘數效果，「不是這樣製造」。

賴憲政也提及，假設真的要製造乘數效果，應該是用1,000元的發票影本，再跟政府申請3,000元，不過政府卻是收200多億現金進來，「你在揩老百姓的油啊？」更批評政府應該是讓老百姓占便宜，而不應該是政府占老百姓便宜，「全世界沒有這種（收現金卻發票券）的事情」。

節目一出，引發不少網友熱議，有人贊同賴憲政的看法，也有人認為「直接發2000不就好了！」，更有網友期許政府「不要把簡單的事情複雜化」。

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