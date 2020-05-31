不滿成立工會遭解雇...他爬上25公尺高塔「抗議三星」一年

▲前三星員工金容熙登上25公尺高塔，持續抗議近一年。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子副會長李在熔5月6日曾針對工會設立問題、接班時存在的違法行為，召開記者會對全國人民鞠躬道歉，其中關於工會設立之爭議，將可望儘速解決！曾因試圖組建工會，慘遭三星解雇的金容熙（김용희，音譯）過去長期控訴資方非法打壓工會，29日在眾人簇擁下，搭乘雲梯車下塔，終於結束長達355天的「高空示威」。

綜合韓媒報導，金容熙1982年開始在三星航空（韓華航太之前身）位於昌原工業區的工廠內任職，在其成立公會後曾幫助一名遭主管性侵的20多歲女員工揭露醜事，卻反遭三星控訴性騷擾，一度慘遭開除；之後因女員工提出的訴訟而取得復職機會，被資方派遣至俄羅斯工地任職；然而1995年回到南韓後，三星卻要求不得繼續活躍於工會等組織，在拒絕提議後，慘遭三星解僱。

▲金容熙希望三星能夠賠償，遭無故解雇員工的薪水。（圖／達志影像／美聯社）

已屆花甲之年的金容熙20多年來向三星要求復職，並希望公司能為自己、以及其他因希望成立工會而遭解職的同事洗刷汙名。去年6月3日起，他到位於首爾瑞草區的三星大樓前靜坐、絕食抗議，同年10月更毅然決然爬上江南站附近一座25公尺高的交通攝影塔上，留守將近一年時間，期間還數度拿著擴音機，對三星大樓宣洩不滿。

據悉，三星成立至今已有80年的歷史，李在鎔卻仍持續無工會的經營方針，直到6日時才在記者會上宣佈未來不再實施此方針；經過23天後，更與金容熙達成共識，在其下塔送醫後發表聲明，「對於未盡快解決金容熙先生的問題，在此深表萬分歉意，期望金容熙先生能早日恢復健康」。

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