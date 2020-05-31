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過半民眾未報稅！　小資族、大戶族聰明節稅把握3原則

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錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲每年5月是綜所稅的報稅季節，今年因疫情影響，將申報截止時間展長至6月底。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

每年5月是民眾申報個人所得稅的時期，今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，申報截止時間展延至6月底，目前尚有過半數的民眾尚未報稅。台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，今年政府新增4項新制，建議民眾報稅可把握3原則，減輕整體稅賦負擔。

根據財政部國稅局統計資料顯示，截至5月17日止，近6成民眾尚未完成報所得稅申報。不少納稅義務人關注該如何聰明繳稅，又不讓荷包縮水。

請繼續往下閱讀...

盛季瑩指出，今年政府新增4項申報新制，包括長照特別扣除額、薪資所得計算方式、調高基本生活費至17.5萬元以及同性伴侶可以選擇合併申報等，將可降低民眾稅賦支出，建議民眾報稅時，可把握3項原則，包括善用「海外所得」、活用「分離課稅」與運用「有價證券贈與型信託」來減輕整體稅賦負擔。

盛季瑩表示，由於台灣所得稅的收取是採「綜合所得稅」與「最低稅負制」孰高課徵，其中「海外所得」為「最低稅負制」的稅基之一，民眾如喜好布局海外金融商品，如境外基金、境外結構型及海外公司債等商品，善用「海外所得」，即可享有最高每戶每年670萬的免稅額度，且超過稅率部分所得一律採20%計算。

另在申報綜合所得稅時，當海外所得達到或超過100萬元，或是海外所得加上其他計入稅基的所得淨額總和大於670萬元，才需課徵海外所得稅。盛季瑩建議，民眾可以檢視現有投資部位，在評估匯率風險後，適時藉由轉換金融產品標的提高海外所得比重。

至於偏愛境內金融工具的民眾，盛季瑩提醒，民眾要懂得活用「分離課稅」效果。舉例來說，如海外所得已超過免稅額度的投資人，可以考慮如國內發行的公債、公司債及金融債券的利息所得等相關工具，可以再將稅率降至10%的分離課稅稅率。

盛季瑩進一步指出，若民眾投資在股市的資金配置比重較高，每年獲配高股利，儘管政府已通過股利所得課稅新制，然而股利收入仍須面臨高達28%稅率，投資報酬恐怕會大打折扣，因此建議可以活用「有價證券贈與型信託」的方式，在低利率環境下，以本金自益、孳息他益架構方式，透過信託特有的折現效果，達到顯著稅務規劃與資產移轉的效果。

盛季瑩也提及，透過投資理財節稅3原則，讓投資理財工具除了「開源」外，在報稅時更可以達到「節流」的效果，進而達成降低投資人稅賦負擔並提升投資的實質報酬。

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