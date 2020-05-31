壓脖惡警又爆黑歷史！處理夜店鬥毆…沒勸架「直接狂噴辣椒水」

▲明尼斯亞波利斯警員蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓制導致非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡，事後已被革職並遭指控謀殺罪逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

記者吳美依／綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓制致死，引爆全美示威，如今傳出2人曾在同一間夜店擔任保全。老闆娘桑塔馬利亞（Maya Santamaria）透露，蕭文在「非裔美國人之夜」值勤時，曾「膝跳反射般地」做出具有「過度殺傷力」行為，並未阻止鬥毆，反而朝著每位客人狂噴辣椒水。

▲夜店老闆娘表示，蕭文曾在非裔美國人之夜，針對不守規矩客人「膝跳反射般地」做出具有「過度殺傷力」的壓制手法。（圖／路透）

綜合《每日郵報》與《雙城先鋒報》（Twin Cities Pioneer Press）報導，夜店El Nuevo Rodeo老闆娘桑塔馬利亞提到，蕭文與拉丁裔常客相處融洽，但在「非裔美國人之夜」值勤時，曾「膝跳反射般地」（knee-jerk）使出具有「過度殺傷力」（overkill）的壓制手法，「他會對著每個人噴辣椒水，而不是制止正在打架的人。他還會呼叫後援，接著就出現5、6輛警車。」

桑塔馬利亞表示，上述行為會在「非裔美國人之夜」發生，她認為這種舉動不太合理，也非常沒有必要，即使是害怕的反射性動作，似乎也有點過頭了，「這是一個令人憂心的問題，我也表達了我的意見，但警察有理由為自己的行為辯護。」

▲夜店老闆娘爆料，蕭文（Derek Chauvin）跟佛洛伊德（George Floyd）都在她店裡工作過。（圖／翻攝自Maya Santamaria臉書）

桑塔馬利亞前幾個月已經把夜店頂讓，她提到，蕭文利用下班時間到夜店擔任保全，時間長達17年，直到近幾月才結束，佛洛伊德則最近才加入團隊，但不確定2人是否認識，也認為如果蕭文認出佛洛伊德「或許會對他釋出多一點慈悲心」。

桑塔馬利亞坦言，看見佛洛伊德遭到「膝蓋壓制」的影片時非常震驚，「我想他（蕭文）更有良知，即使他有一點種族歧視，他也是個人……你的種族偏見什麼時候壓過人性了？」

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