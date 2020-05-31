示威怒火狂燒！州長動員「全體國民警衛隊」…調動10000↑士兵

▲「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動，明尼蘇達州州長宣布動員該州全體國民警衛隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引爆全美各地示威，至少8州請求國民警衛隊支援，13座城市實施宵禁。明州州長沃茨（Tim Walz）於30日宣布將動員該州全體國民警衛隊，譴責暴力行為「在任何方面都不再與佛洛伊德之死有關」。明州國民警衛隊則表示，他們正在調派多達1萬名士兵與飛行員前往當地。

明尼蘇達州州長沃茨30日譴責暴力示威，「在任何方面都不再與佛洛伊德之死有關……對於我們社會中有色人種的不平等或歷史創傷是一種嘲弄」。他也宣布採取前所未有的措施，也就是動員該州全體國民警衛隊（National Guard）兵力前往支援。

沃茨談及事發地點明尼亞波里斯以及鄰近城市聖保羅（St. Paul）的情勢時指出，暴力事件正在「攻擊公民社會，灌輸恐懼，擾亂我們偉大的城市。」

▲「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動，至少8州請求國民警衛隊支援，13座城市實施宵禁。（圖／達志影像／美聯社）

沃茨28日派遣500名兵力前往支援，30日上午又有858兵力抵達，但示威情勢延燒。《今日美國》報導，明州國民警衛隊發言人霍克斯少校（Maj. Scott Hawks）透露，正在調動多達1萬名士兵與飛行員前往支援，「這個數字正在持續浮動，因為隨著我們對於該州與社區的支持增加，警衛隊士兵正在不斷到來。」

五角大廈已指示部分現役部隊單位進入戒備狀態，一旦明州提出要求，就可在必要時快速布署，提供支援。國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，沃茨至今尚未對於聯邦部隊求援，「作為謹慎規畫措施，國防部已經指示北方司令部提高一些單位的警戒狀態，以防他們被州長要求協助明州當局。」

但是，一名五角大廈資深官員表示，要求部隊準備布署的命令很常見，通常是在颶風來襲或全國政治會議等活動的時候。他認為，國家警衛隊有能力處理目前的局勢，而現役部隊可能擔任支持或後勤的角色。

▲非裔男子佛洛伊德遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓頸致死，再度點燃美國對於執法過當以及種族議題的怒火。（圖／路透社）

非裔男子佛洛伊德遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓頸致死，在明尼亞波里斯引發數天的暴力示威，紐約、亞特蘭大、波特蘭、洛杉磯、丹佛、鳳凰城、休士頓等全美各地也出現抗議衝突，白宮29日晚間甚至一度緊急封鎖。

明尼亞波里斯與聖保羅市都會區29日、30日晚間8時至隔日凌晨6時實施宵禁，但示威者仍持續上街，部分人士縱火、搶劫。明州官員估計29日晚間多達數萬人參與抗議，預計30日晚間還會有更多騷動。

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