美示威者攻陷購物中心　「闖入Apple、LV」爽拿iPhone與名牌包就跑

▲民眾拿了LV名牌包就跑。(圖/翻攝自推特/StreetsSaluteHipHop)



記者丁維瑀/綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死,使得全美抗議活動進入第五個夜晚。不過,奧勒岡州波特蘭市卻有民眾趁機偷竊,當時示威者闖入一處購物中心的LV店面,接著拿著昂貴的名牌包趕緊離開,場面混亂。美國至少有8個州請求國民警衛隊支援當地執法,至少14城市宣布實施宵禁,包含加州比佛利山莊、洛杉磯等大城。

►全美抗議失控…8州要求國民兵支援! 洛杉磯、邁阿密等14城實施宵禁



「佛洛伊德事件」在全美持續延燒,引發許多人士上街抗議,表達長期就有爭議的種族問題。這場運動中已有至少百人被逮捕,不過民眾怒火未平息,還有人趁亂偷竊。波特蘭市議員哈代斯蒂(Jo Ann Hardesty)譴責「暴行」,她說,破壞財產的行為與支持非裔並沒有關係,「破壞這座城市,為了什麼?」

位於波特蘭市中心的高級購物中心「先鋒廣場」(Pioneer Place)損失慘重,示威者進入大肆破壞,搶走Apple、LV、星巴克、H&M等店面的昂貴商品如iPhone與精品等。該市的其他珠寶店、大學等地也面臨抗議活動。

