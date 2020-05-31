美示威者攻陷購物中心　「闖入Apple、LV」爽拿iPhone與名牌包就跑

▲民眾拿了LV名牌包就跑。（圖／翻攝自推特／StreetsSaluteHipHop）



記者丁維瑀／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，使得全美抗議活動進入第五個夜晚。不過，奧勒岡州波特蘭市卻有民眾趁機偷竊，當時示威者闖入一處購物中心的LV店面，接著拿著昂貴的名牌包趕緊離開，場面混亂。美國至少有8個州請求國民警衛隊支援當地執法，至少14城市宣布實施宵禁，包含加州比佛利山莊、洛杉磯等大城。

►全美抗議失控…8州要求國民兵支援！ 洛杉磯、邁阿密等14城實施宵禁



「佛洛伊德事件」在全美持續延燒，引發許多人士上街抗議，表達長期就有爭議的種族問題。這場運動中已有至少百人被逮捕，不過民眾怒火未平息，還有人趁亂偷竊。波特蘭市議員哈代斯蒂（Jo Ann Hardesty）譴責「暴行」，她說，破壞財產的行為與支持非裔並沒有關係，「破壞這座城市，為了什麼？」

位於波特蘭市中心的高級購物中心「先鋒廣場」（Pioneer Place）損失慘重，示威者進入大肆破壞，搶走Apple、LV、星巴克、H&M等店面的昂貴商品如iPhone與精品等。該市的其他珠寶店、大學等地也面臨抗議活動。

Apple store in Portland being looted during protest pic.twitter.com/GqmGCOqRkt — Zane Sparling (@PDXzane) May 30, 2020

波特蘭市當地媒體指出，示威群眾使用棍棒、滑板等物品來敲碎商場大門的玻璃。社群媒體可見各種激烈的行為，還有人砸毀一處司法中心的窗戶，隨後在各地點火。

摩爾諾瑪郡（Multnomah County）警長里斯（Mike Reese）說，他對於29日晚間的示威行為非常失望，這讓所有人都陷入危險。

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