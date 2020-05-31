全美抗議失控…8州要求國民兵支援！　洛杉磯、邁阿密等14城實施宵禁

▲美國十多個城市宣布實施宵禁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓頸窒息致死，讓全美各地民眾發起示威抗議，原本和平的遊行也逐漸失控。包含首都哥倫比亞特區在內，美國至少有8個州請求國民警衛隊支援當地執法、數個城市宣布實施宵禁，包含加州比佛利山莊、洛杉磯等大城。

綜合外媒報導，全美各地針對「佛洛伊德之死」的抗議活動持續爆發，民眾的情緒也越來越激烈，不斷傳出放火燒警局、砸毀商店玻璃等失控舉動。根據統計目前至少有14個城市實施宵禁，包含比佛利山莊、洛杉磯、亞特蘭大、丹佛、費城、西雅圖、匹茲堡、邁阿密、芝加哥等。

▲▼「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動。（圖／達志影像／美聯社）



另外，包含首都哥倫比亞特區（Washington, D.C）在內，目前至少有8個州請求國民警衛隊（National Guard）支援當地執法，包含明尼蘇達州、喬治亞州、俄亥俄州、科羅拉多州、威斯康辛州、肯塔基州、猶他州與德州。

喬治亞州的亞特蘭大緊張局勢加劇，抗議民眾和警察不斷發生衝突，多輛警車被燒毀，當地也有商店窗戶被砸碎洗劫。州長坎普（Brian Kemp）表示，已經部屬1500名國民衛隊士兵在亞特蘭大支援，並從當地時間30日晚間9時開始進入宵禁，直到31日清晨結束。

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