美政府出售駐港領事館宿舍！6棟建築占地千坪　市價超過368億

▲美國駐港領事館。（圖／擷取自Google Map）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對中國祭出報復性措施，包括取消香港特別地位、禁止部份中國人入境美國等。根據港媒獨家消息指出，美國政府更計畫出售「駐港領事館」的部分房產，預估市值超過100億港元（約台幣386億元）。

根據《香港01》報導，美國政府正秘密出售位於壽臣山的六座領事館宿舍，該房產建築面積約為4萬7382平方呎（約1332坪），實用面積為4萬5082平方呎（約1267坪）。美國政府於1948年購入該地皮，原處建有6棟洋房，用作美國駐港總領事館員工宿舍，目前市值超過100億港元（約台幣386億元）。

▲美國駐港領事館宿舍位置。（圖／擷取自Google Map）



美國駐港澳總領事館發言人向《香港01》表示，美國政府每年都會檢視海外房地資產，這次的出售屬於「再投資計劃」，預計會加強投資其他在港資產，確保其在港資產設施維持長遠及最高水平。

川普29日宣布取消香港特殊待遇，政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）就指出，港幣可能面臨壓力，如果貶值，利率可能飆升，投資者或許會將資金轉移到其他地方，擠兌的情況也會影響香港經濟穩定。

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