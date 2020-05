美示威「強制宵禁到清晨」　天一亮民眾急拿掃具出門…自發性活動惹哭彼此！

▲明尼蘇達州示威狀況嚴重。(圖/路透社)

記者陳亭伃/綜合報導

造成全美失控的「佛洛伊德之死」,再度掀起美國種族歧視的議題,死者佛洛伊德(George Floyd)遭到白人警察蕭文(Derek Chauvin)壓制致死,引發美國境內示威抗議,目前包括首都哥倫比亞特區在內,有8州請求國民警衛隊支援當地執法、多個城市實施宵禁。其中明尼亞波里斯30日實行宵禁,31日一早解除許多居民自發性的清理街道。

根據《FOX9》報導,明尼蘇達州明尼亞波里斯(Minneapolis)聖保羅,在當地時間29日實行宵禁,並於隔天清晨6時解除,許多居民看到街道、建築物多處遭到破壞,抗議後垃圾滿街,自發性地拿著清理用具、垃圾袋沿街清理。

在當地多起抗議示威遊行中,多處被趁機丟擲東西、縱火等,導致市容受到嚴重損毀。明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)30日對於抗議民眾的暴力事件做出回應,提到執法人員進到人群之中想要控制場面時,遭到槍擊、簡易爆炸裝置的攻擊,連當地郵局也遭到破壞。

▲明尼蘇達州居民打掃。(圖/推特)

生活在當地民眾表示,「我們都生活在恐懼中,甚至眼睜睜的看著大樓起火,都不知道那些店面是否能夠再重新營業」,而在30日宵禁結束之後,民眾自發性的打掃明尼亞波里斯、聖保羅,並且對於受到損害的店家提出救援食物與必需品。

在釋出的影片中可以看到,大批協助清理的民眾,聚集在一處銀行前面,將地上殘留的垃圾、牆壁塗鴉清理乾淨,現場氣氛相當凝重。但也讓網友直呼,「明尼蘇達州的居民真的讓人相當敬佩。」

►佛洛伊德是誰?他為何引發全美暴動

►中秋端午禮這裡選起來,保證不吃虧

►家裡不要的票券,回收以外更好的選擇,先登入就知道

It is just incredible to see so many people here this morning helping to clean up. So many of them tell me they saw what was happening last night and just felt called to come help today. Amazing Minnesota. Amazing. pic.twitter.com/Mxk7DLFN3b