佛洛伊德之死「只因一張紙鈔」　死前30分暴力壓制曝光…狂喊求你仍遭左膝索命！

▲佛洛伊德之死，讓美國種族歧視問題再浮現。（圖／路透社）

記者陳亭伃／編譯

造成全美情緒高漲的「佛洛伊德之死」再度讓美國種族歧視議題受到關注，非裔死者佛洛伊德（George Floyd）當時因為拒絕配合警方，說明理由之後卻遭到白人警方暴力對待，最終傷重送醫不治，執勤當下影片曝光後，引發全美多城抗議暴動，而還原佛洛伊德死前30分鐘，整件事情起因只因「一張20塊美金紙鈔」。

根據英國《BBC》報導，46歲的佛洛伊德自德州休士頓搬到明尼蘇達州明尼亞波里斯已多年，雖過去有前科在身，但在出獄之後擔任保全工作，受到新冠疫情影響近期卻也丟了工作。案發當天，佛洛伊德到一間常前往的商店購買香菸，並給了20元美金紙鈔，然而卻被當班店員發現紙鈔是偽造的，當下要求佛洛伊德將香菸歸還，但他卻不願意，於是報警。

根據店員描述，在發現佛洛伊德拿的是偽鈔之後，要求歸還香菸，雖是店裡常客老闆Mike Abumayyaleh也認識，但當天老闆並沒有上班。兩人爆發口角之後，佛洛伊德看似喝醉、且無法控制自己的情況。警方到場後，佛洛伊德與兩名友人坐在轉角處的一輛車內，員警前往敲窗，其中一名警察萊恩（Thomas Lane）掏出手槍要求佛洛伊德解釋案發狀況，而在這段過程敘述中，事後檢察官並沒有解釋為何萊恩要掏槍。

▲美國佛洛伊德之死示威升溫。

接著萊恩突然將佛洛伊德拉下車，當下佛洛伊德反抗被上銬，接著一場悲劇就發生。佛洛伊德遭到員警蕭文（Derek Chauvin）壓制在地上，他大吼告訴警方自己有幽閉恐懼症，然而員警仍持續以左膝壓制佛洛伊德的頭與頸部之間，這時他不斷的求救「我無法呼吸！求求你」，然而警方卻沒有任何鬆手的跡象。

直到壓制6分鐘左右，佛洛伊德漸漸沒有聲息，一旁的人立刻要求警方檢查他的生命跡象，接著才將他送往當地醫療中心。一小時後，佛洛伊德被宣布死亡，官方驗屍報告指出，佛洛伊德死因並非是窒息或遭勒斃，而是體內可能含有有毒物及心臟病，而遭到壓制後導致狀況惡化。

佛洛伊德家屬對於這份屍檢報告不採信，決定將另聘專家再相驗。這場事件在短短30分鐘內，從偽鈔事件升溫成種族歧視事件，更讓全美人權組織、民眾情緒相當沸騰。美國總統川普則表示，反對一切暴力示威抗議，並要求民眾千萬不要失控。

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