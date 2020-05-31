　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NASA睽違9年！SpaceX火箭發射成功　「飛龍號」太空船首次載人上太空

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

文／中央社佛州甘迺迪太空中心30日綜合外電報導

太空探索科技公司（SpaceX）今天順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，把搭載兩名美國太空人的全新「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送往國際太空站（ISS）。

這是自太空梭於2011年退役以來，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人睽違9年，首次利用美國製火箭在美國本土發射升空展開太空飛行任務，美國總統川普親自到佛州甘迺迪太空中心，見證這項歷史性發射任務。

太空探索科技公司（SpaceX）今天順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，把搭載兩名美國太空人的全新「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送往國際太空站（ISS）。（圖／路透）

▲▼SpaceX成功發射火箭，載美太空人飛往國際太空站。（圖／路透）

太空探索科技公司（SpaceX）今天順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，把搭載兩名美國太空人的全新「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送往國際太空站（ISS）。（圖／路透）

SpaceX原定27日發射獵鷹9號火箭升空，且資深太空人班肯（Bob Behnken）與赫爾利（Douglas Hurley）在展開旅程前，已經接受嚴格隔離兩週，川普也親自趕到佛州甘迺迪太空中心準備見證歷史性時刻，但在發射倒數最後階段，因天候惡劣於發射前約20分鐘喊卡。

今天於美東夏令時間下午3時22分（台灣31日凌晨3時22分）發射升空的飛龍號與獵鷹9號，都是由創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX製造。這次計畫堪稱NASA歷來賦予民間企業的最危險任務，也象徵民間企業正式參與太空開發時代來臨。

ET快訊
仙女瀑布3年奪4命！秘境入口淪「運屍道」...消防痛心說話了
黑人遭膝蓋壓頸斷氣亡　蜘蛛人「曝鼻酸遺言」怒譙惡警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NASA睽違9年！SpaceX火箭發射成功　「飛龍號」太空船首次載人上太空

新冠病毒「像老婆一樣難管！」　印尼部長演講甩奇葩言論

「我都在裡面看著…」川普暴怒3罵白宮示威者：特勤局會用凶狠武器迎接你們

白人警壓死黑人！全美示威遍地開花　官方驗屍報告出爐：死於心臟病

快訊／壓頸白人警遭爆與黑人死者「同夜店工作」　老闆娘：在店裡當保全

明尼蘇達州公共安全部：示威群眾對軍警開槍　離開街上回家「否則逮捕」

校園重開成破口！他沒戴口罩「爽泡網咖」　600師生慘全面停課

川普全面反中「中國搶劫美國無人能及」　竟內藏「選舉語言」？

快訊／加州2名「聯邦保衛局」人員示威活動中遭槍擊！　1人不治身亡

香港失去特殊待遇！CNN：加速侵蝕「國際金融中心地位」

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

CNN記者直播中被警察上銬帶走　黑人遭警壓脖慘死引爆全美抗議

楊丞琳掀衣炸出3條線「腹肌在這邊」　狂玩《動森》呼籲身邊人：可以follow流行腳步嗎

蘇貞昌「跳針」拒答振興措施　蔣萬安怒轟傲慢、藐視國會！

懷疑女兒交男友！陽台偷窺行蹤 結局超展開...網：標準台式老媽

NASA睽違9年！SpaceX火箭發射成功　「飛龍號」太空船首次載人上太空

新冠病毒「像老婆一樣難管！」　印尼部長演講甩奇葩言論

「我都在裡面看著…」川普暴怒3罵白宮示威者：特勤局會用凶狠武器迎接你們

白人警壓死黑人！全美示威遍地開花　官方驗屍報告出爐：死於心臟病

快訊／壓頸白人警遭爆與黑人死者「同夜店工作」　老闆娘：在店裡當保全

明尼蘇達州公共安全部：示威群眾對軍警開槍　離開街上回家「否則逮捕」

校園重開成破口！他沒戴口罩「爽泡網咖」　600師生慘全面停課

川普全面反中「中國搶劫美國無人能及」　竟內藏「選舉語言」？

快訊／加州2名「聯邦保衛局」人員示威活動中遭槍擊！　1人不治身亡

香港失去特殊待遇！CNN：加速侵蝕「國際金融中心地位」

警察追抓逼理髮！46年前一幕太深刻⋯詹宏志曝從此留長髮原因

NASA睽違9年！SpaceX火箭發射成功　「飛龍號」太空船首次載人上太空

絢麗6月挺平權！愛迪達、Reebok球鞋太勸敗　連夯貨NB 327都有彩虹款

新冠病毒「像老婆一樣難管！」　印尼部長演講甩奇葩言論

詹宏志凌晨4點半講座擠爆敦南誠品！驚呼：台北是個不可思議的地方

旅行充電很快又負能量爆棚！關鍵原因：搞混快感和幸福感

敦南誠品20年「相信書而存在」　首開先例「依主題陳列的書店」

「我都在裡面看著…」川普暴怒3罵白宮示威者：特勤局會用凶狠武器迎接你們

美國政府證實要賣香港房產　6棟3層樓建築「市價368億」

黃捷IG舉起「議長的法槌」　網神回：市長一天不下台就不放下！

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

即／壓頸白人警傳與黑人死者同夜店工作

白人警下場超慘　選美妻訴請離婚

全美示威遍地開花　官方驗屍報告出爐

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

世衛無退出機制　川普恐丟爛攤給國會

猴子搶走患者檢體　爬樹上丟出去

解放軍恐嚇武統！美國防部「超前布署」

惡警膝蓋壓脖害死人　驗屍報告曝光

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

抖M男花10萬雇強盜　結果給錯地址搞烏龍

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

川普批白宮示威者：不要失控謝謝

300女「裸照、運動片」在網路瘋傳

夫妻愛上舞蹈老師情侶　共享4P生活

更多熱門

相關新聞

全美示威遍地開花　官方驗屍報告出爐

全美示威遍地開花　官方驗屍報告出爐

美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市遭白人警員蕭文（Derek Chauvin）壓頸8分鐘窒息致死，引發全美民眾群情激憤，在當地時間29日示威活動從明尼蘇達州，遍地開花到全美各主要城市。但是佛洛伊德的官方驗屍結果，死因卻是心臟病與毒物，而非窒息而死，引起家屬懷疑。

即／壓頸白人警傳與黑人死者同夜店工作

即／壓頸白人警傳與黑人死者同夜店工作

明尼蘇達州公共安全部：有示威群眾開槍

明尼蘇達州公共安全部：有示威群眾開槍

川普重砲反中　或只是選舉語言？

川普重砲反中　或只是選舉語言？

加州奧克蘭2執法人遭槍擊！　1人不治身亡

加州奧克蘭2執法人遭槍擊！　1人不治身亡

關鍵字：

NASASpaceX北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

反骨培根YouTube頻道遭停權！被通知違規崩潰：幾年心血都在裡面

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

即／壓頸白人警傳與黑人死者同夜店工作

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

即／疑追火車失足！浮洲站男乘客遭輾「當場慘死」

台灣人開什麼車「年收入最高」？

新娘「露背婚紗」秒殺全場！一轉身賓客全驚呆

仙女瀑布3年奪4命　秘境入口淪「運屍道」

悼佛洛伊德之死　巨石強森看斷氣影片：心碎

更多

最夯影音

更多
伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精
潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面