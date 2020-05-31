報稅系列／注意！報稅5大雷區國稅局報你知　以免遭罰

▲國稅局整理報稅5大雷區，民眾要注意避免遭補稅受罰等。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

今年的所得稅申報已經從5月1日開始，且因應新冠肺炎（COVID-19）疫情因素，財政部將申報所得稅的時間延長到6月30日，讓民眾更有充分的時間報稅，並且也減輕壓力負擔。中區國稅局也整理了往年申報所得稅常見的五大雷區提供參考，減少民眾因為申報錯誤而遭補稅或者處分。

雷區一，未依規定申報

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這常發生在夫妻之間，國稅局表示，在今年才剛結婚的民眾，去年還是單身的狀態，今年是申報去年的所得，所以不需要合併申報；而且夫妻之間也常以為各類所得「分開計稅」是分開申報，其實夫妻要填同一份申報書，而非各自填寫申報書、分開申報。

如果不符合「納稅義務人與配偶分居各自辦理綜所稅結算申報及計算稅額的的標準」的分居夫妻，也不能各自填寫申報書申報且未在申報書上填寫配偶的姓名和身分證字號，也未註明分居。如果未滿20歲的未婚子女有所得，也要與父母一起申報。

▲結婚、離婚、分居都是夫妻要不要一起「稅」的一大學問（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

雷區二，免稅額的適用錯誤

免稅額申報錯誤則常發生於扶養之上，包含以為申報扶養年滿70歲以上其他親屬像是叔伯舅等也比照直系親屬直接增加50%，也就是13.2萬，這是相當錯誤的。或者兄弟姊妹之間重複申報父母的扶養，也是常見的錯誤，兄弟姊妹之間要協調清楚。

另外，民眾也常誤報20歲以上未在學、服役中、待業中的有謀生能力子女、兄弟姊妹以及其他親屬等；或者申報未符合民法法定扶養義務或未同居一家的其他親屬，這些都是不可以的。

雷區三，列舉扣除額的誤用

列舉扣除額的誤用錯誤情況就比較多元，例如將點光明燈、安太歲等，都誤以為是捐贈，而列舉捐贈扣除額，這是不行的。

在人身保險費扣除額（包含勞保、公保、國民年金）上，填入全民健保保險費欄項，申報全額減除；或者是扶養其他親屬，如叔伯甥姪或者兄弟姊妹的保險費，都是常見的錯誤。

醫藥支出方面，醫美、看護支出、坐月子的費用並非醫療性質的費用，申報醫藥與生育費用支出；或者醫藥費用有保險支付，也要先減除才能申報。

有殼蝸牛要注意房屋列舉扣除的錯誤情況，首先購屋借款的利息要先減除適用的儲蓄投資特別扣除額的利息所得；其次不能申報營業用或執行業務使用的房屋貸款利息；同時要注意，申報房屋租金與自用住宅購屋貸款利息，租賃與貸款的期間是否重疊。

▲有殼蝸牛要注意，購屋借款的利息要先減除適用的儲蓄投資特別扣除額的利息所得（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

四，特別扣除額也有雷

常見的特別扣除額錯誤，發生在教育學費特別扣除額，民眾常錯誤列報本人、配偶、受扶養兄弟姊妹或其他親屬的教育學費特別扣除額。以及誤以為重大傷病卡可以列報身心障礙特別扣除額等。

五，漏報其他的所得

常被漏報的所得有本人、配偶及受扶養親屬的所得；個人間租賃無扣繳憑單的租賃所得；以及出售房屋，未依實際買賣交易價格計算，申報產交易所得等。

中區國稅局表示，今年申報時間是到6月30日止，民眾如果有發現申報錯誤，如果是採取人工申報者，可以重新填寫一張申報書，辦理更正即可；如果是網路申報者，可以在6月30日之前，重新上傳申報書即可，但是如果超過申報期限，不論是何種申報方式，都要在「戶籍地」所在的稽徵機關辦理「書面更正」。

▼報稅如果非限錯誤，也要注意時間記得及時更正。（圖／記者徐斌慎攝）