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影／名人防疫大作戰／台積電張淑芬：保護自己、不給政府添麻煩就是貢獻

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記者周康玉／台北報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬在新冠肺炎（COVID-19）期間，號召台積電員工捐款，將捐款用來買補給品；並與供應商一起捐贈實驗室等級的淨氣面罩，將慈善力量用在第一線人員身上，給他們加油打氣。這段期間，張淑芬名言就是，保護自己、不給政府添麻煩，就是最大的貢獻。

對於政府防疫的各種措施，張淑芬給予肯定，她說，政府已經做得很辛苦，她不是專業的人，不應該去講任何東西，做為台灣人，只能支持、不能批評。

張淑芬說，為了在防疫期間保護自己，每天早餐都會吃上六種增加防疫的蔬果；盡量不外食，一有太陽就會和先生出門走走。

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張淑芬分享自己個人獨特的防疫秘方，除了洗手戴口罩，她回家時一定用鹽水漱口，利用鹽巴的殺菌功能，把口腔先清潔一遍。

雖然盡量不出門，但為了慈善，張淑芬近期還是偶有公開活動，3月底時，她代表台積電捐贈上百套空氣濾淨主機與濾毒罐以及上千組淨氣面罩（PAPR）給全台醫檢人員，用戴淨氣面罩代替緊繃的N95口罩。

此外，張淑芬攜手六大食品廠，將雞精等補給品送到27家防疫檢驗所，體恤近期無法準時吃飯、準時下班的第一線檢疫人員。

張淑芬強調，送到檢疫所的補給品會讓該所人員自行分配，支持不干涉。而淨氣面罩，她也強調，有多少能力做多少事，一定要確保台積電使用無虞下才能考慮捐出。

▼台積電基金會董事長張淑芬，下同。（圖／資料照）

▲▼總統蔡英文於總統府舉行記者會，委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表,張淑芬。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台積電慈善基金會董事長張淑芬 。（圖／記者周康玉攝）

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