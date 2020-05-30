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全台唯一電力設計獎項　台電祭60萬元獎金催生瓩設計獎新秀

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▲瓩設計獎-第20屆全國校園電力宣導及競賽活動頒獎典禮，得獎者、評審、出席貴賓與台電張廷抒專總及袁梅玲處長合影。（圖／台電提供）

▲瓩設計獎-第20屆全國校園電力宣導及競賽活動頒獎典禮，得獎者、評審、出席貴賓與台電張廷抒專總及袁梅玲處長合影。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

全台唯一以電力為主題的設計獎項「瓩設計獎kW Design Award」得獎作品出爐！台電今（30）日從近2,400件投稿中經過激烈的初審、決審，選出60件獲獎作品；第1名可獲得5萬元獎金，第2、3名分別為3萬元與1萬元，佳作5仟元，總獎金高達60萬元。

台電指出，本屆徵件主題為「再生能源」及「智慧家庭及智慧電網」，呼應綠能潮流與時俱進，盼結合時下電力議題趨勢，激發年輕世代對未來電力世界的想像。今年參賽作品寓意新穎、風格多元，如點陣圖 (Pixel Art)、PANTONE色票組合、手繪及3D動畫等，展現年輕世代源源不絕的創造力，將生硬的電力議題包裝成時尚逗趣的潮流主題傳遞給大家。

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參賽作品中，輔仁大學學生葛瑞芳以「時拿九穩，分分回回」榮獲平面海報設計類大專組冠軍，作品結合「時間電價」、「穩定供電」、「用電分析」、「通訊回報」等智慧電表優勢，用極簡風格的抽象排列呼應標題的「時」、「穩」、「分」、「回」等四字，運用設計巧思宣傳電力概念。

▲輔仁大學學生葛瑞芳作品「時拿九穩，分分回回」，以抽象排列表現「智慧」與「電網」，獲平面海報設計類大專院校組冠軍。（圖／台電提供）

▲輔仁大學學生葛瑞芳作品「時拿九穩，分分回回」，以抽象排列表現「智慧」與「電網」，獲平面海報設計類大專院校組冠軍。（圖／台電提供）

臺南高商學生蔡坤宏、李薪醇、莫芸、張愛翎作品「智慧電表救羊羊」，將耳熟能詳的童話故事改編成手繪紙娃娃動畫，以生動活潑的配音說明智慧電表的特點，榮獲多媒體製作類高中職組冠軍；中原大學學生潘嘉琳、昌語歆作品「再聲能源」則以明快動感的饒舌旁白，搭配鮮豔吸睛的畫面，提倡再生能源的必要性，獲多媒體製作類大專組季軍肯定。

台電表示，本次頒獎典禮因應防疫需要，縮小規模並搭配FB直播方式辦理。為鼓勵民眾線上觀看頒獎，特別舉辦線上看頒獎抽好禮活動，民眾除了可至瓩設計獎臉書專頁欣賞得獎作品，只要在5/31(日)以前觀看頒獎直播、按讚、截圖留言、TAG好友，就有機會獲得台電攜手在地工藝品牌所設計的「瓩設計獎紀念手機座」，屆時將抽出十位幸運兒致贈獎品。

台電表示，台電辦理「全國校園電力宣導及競賽活動」已邁入第20屆，藉由活動增進大專院校及高中職學生對於發電現況與電力設施的認識。2018年起採用「瓩設計獎 kW Design Award」作為品牌形象，是國內唯一以電力為主題的設計獎。

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