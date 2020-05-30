「金融股」股利全都露！　存股達人：這4檔最值得留意

圖文／鏡週刊

金融股2019年股利政策已全數公布，若以5月28日收盤價計算，觀察所有金控、銀行個股，國票金合計股票股利與現金股利、殖利率達7.07%居冠，至於現金股息殖利率第一名則是開發金，有6.67%。事實上，金融股普遍殖利率有4%到5%的水準，確實讓長期存股族眼睛一亮。

存股達人陳重銘直言，今年想存金融股，最簡單的挑選方式就是拿財報來比一比。「把今年第1季跟去年第1季來比，今年第2季跟去年第2季來比，看有沒有成長，如果有就列入觀察。」

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進一步觀察已公布今年第一季營收獲利之金融股，較去年同期有增長的公司，包括國泰金、玉山金、新光金及上海商銀等4家。

不過，陳重銘強調，今年受到疫情影響，真正有參考價值的財報是第2季及半年報，他建議，投資人最好等第1、2季財報出來、金控公司陸續開完董監會，得知季獲利、配息狀況，評估完本益比、殖利率等指標訊息，再決定是否要繼續抱存股票比較安全。「疫情風險仍未解除，今年想續存金融股，除了殖利率表現外，要看上半年獲利會成長還是衰退才是關鍵。」

陳重銘透露，自己喜歡挑選本益比10倍以下，且現金殖利率5%以上的金融股來存，效果較佳。而他更偏好官股金控，例如第一金、兆豐金、合庫金、華南金、彰銀等，理由是市場投資人信心較高，相對不易發生暴跌，也不必煩惱公司倒閉風險。

金融族群殖利率排名



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