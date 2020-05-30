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明尼蘇達州公共安全部：示威群眾對軍警開槍　離開街上回家「否則逮捕」

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▲▼明尼蘇達州施威活動，驚傳有示威者對執法人員開槍。（圖／達志影像／美聯社）

▲明尼蘇達州施威活動，驚傳有示威者對執法人員開槍。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

抗議警方對黑人男子佛洛伊德(George Floyd)執法過度，美國明尼蘇達州爆發群眾示威。明尼蘇達州公共安全部在推特上表示，有示威群眾對執法人員開槍，要求所有示威群眾離開街上回家，否則逮捕。

明尼蘇達公共安全部在推特上表示，在示威行動中，有人在第五區附近，對執法的國民兵與警員開槍，目前沒有軍警受傷，所有施威群眾離開該地區回家，否則逮捕。

明尼蘇達公共安全部強調，在該地區部署了350名軍警人員，所有人離開該地區，以便執法人員清理該處，並確保執行宵禁措施。

明尼蘇達公共安全重申，在該地區已經逮捕了幾名不遵守宵禁的人，所有人離開該地區。

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