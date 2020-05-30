日本對港版國安法表憂慮！　內部現「反習近平訪日聲浪」要求重新討論

▲安倍與習近平去年底在北京會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國通過「港版國安法」草案，引發國際社會譴責。日本內閣官房長官菅義偉28日表示，政府對此深感憂慮。執政的自民黨29日也向菅義偉提交譴責中國行動的決議文，要求重新考慮中國國家主席習近平以國賓身分訪日一事。

日本《朝日新聞》報導，自民黨外交部會29日召開聯合會議，制定譴責決議，文中提到，「從尊重自由與民主主義的觀點來看，對此抱持重大且深切的憂慮」，呼籲首相安倍晉三親自向中國施壓，以維持香港的自由開發。

據報在這場會議中，與會人員反對習近平訪日的聲浪接連不斷，提交給菅義偉的決議文中也寫入要求政府「重新討論，慎重考慮此事」的內容。

除自民黨以外，在野黨也對中國此舉表示擔憂。立憲民主黨代表枝野幸男在29日的記者會上強烈呼籲國際社會，一同確保香港的民主自治。共產黨領導人志位和夫28日也發表談話，強烈抗議中國行動，要求立即停止壓迫香港人權的行動。

此前，菅義偉28日在例行記者會上表示，國際社會及香港市民的強烈不安之下，日本政府對中國通過草案深感憂慮。針對原定今年邀請習近平訪日一事，菅義偉說明，將觀察整體狀況，兩國也會持續溝通。

日本德仁天皇去年即位後，習近平原預計今年4月以國賓身分出訪日本，但在新冠疫情影響下，經中日政府協商後達成共識，決定延後行程。

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