菲力牛排要吃幾分熟？超專業吃貨秒答「這數字」：還是要看等級

▲網友認為3分熟的菲力牛排最好吃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

牛排是許多人心目中「極品美食」的代表，不過每個人對「牛排熟度」的喜好和要求都不一樣。對此，就有網友好奇詢問，「菲力牛排要吃幾分熟比較好？」話題一出後，立馬釣出一堆專業吃貨解答，「不同部位的最佳熟度不一樣，菲力牛排以3分熟最佳。」

一名網友在PTT以「牛排要吃幾分熟比較好？」為題發文表示，自己正要在午餐時間去吃菲力牛排，可是還在想要吃幾分熟比較好？一分熟好像太生，全熟又好像太老，那剩下三分熟、五分熟、七分熟，該選哪一種比較好？有專家願意解惑一下嗎？

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貼文一出後，專業吃貨們紛紛回應認為「3分熟」最為恰當，「菲力牛排3分~5分最好吃」、「菲力3分、肋眼5分、牛小排看人」、「鐵板的吃3分熟就好」、「菲力的話3」、「認真回，牛排要看部位，脂肪分佈多的可以吃熟一點，如果是菲力這種純瘦肉吃肉汁的就三分，但終究吃久了就看個人喜好」。

也有其他網友表示，「要看牛肉品質，便宜貨不要亂吃不熟的」、「要看牛的等級，決定吃的熟度」、「和牛的話吃全熟」、「價錢2000以上3分~5分，以下的吃全熟，免得拉肚子」。

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